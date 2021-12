Prejuicios lingüísticos que amenazan a la lengua catalana

Estos días, los medios de comunicación y las redes sociales son una olla en ebullición de debates en relación con la adscripción a las lenguas históricamente en contacto, el catalán y el castellano, en nuestro país. Vemos cómo ciertos actores sociales (sobre todo las derechas españolas) están actuando para legitimar ideologías y acceder a recursos que les permitan constituirse como hegemónicos. Un ejemplo es el puñetazo judicial que, recientemente, ha asumido el sistema de inmersión lingüística en Cataluña. Una bofetada que es el rebote o el eco de un golpe en los morros anterior a las instancias judiciales catalanas. Las cosas no llegan porque sí. Un puñetazo que, además, no era necesario; la propia ministra Celaá recordó que, en la selectividad, la media de lengua castellana en el Estado fue de 6,34 y en Cataluña de 6,61. En peores situaciones el catalán ha salido adelante, como cuando Franco intentó eliminar su uso cotidiano.

¿De verdad que el castellano está en peligro, en Cataluña? ¿Cuál de las dos lenguas tiene históricamente la espada de Damocles encima? ¿Cuál de las dos tiene la vitalidad más amortiguada desde un punto de vista demográfico, internacional, cultural y económicamente? Lo que se pretende con la inmersión es que tanto el catalán como el castellano sean lenguas que puedan encontrarse en toda clase de familias y clases sociales para construir en Cataluña una sociedad transversal. Debemos pensar que la lengua catalana es patrimonio sobre todo de las clases medias y, hoy en día, de una mayoría de hablantes de las clases altas, mientras que los castellanohablantes constituyen las capas sociales asociadas con inmigrantes españoles y de fuera de España que llegaron a Cataluña sin saber el catalán. También el castellano es la lengua habitual en las capas aristocráticas y con títulos nobiliarios.

Para los catalanes, para los que queremos una sociedad en la lengua del país, el único momento del desarrollo humano que nos garantiza que la sociedad sea competente lingüísticamente en catalán es la edad escolar. La inmersión lingüística en las escuelas es la opción escogida para que todas las personas de Cataluña se conviertan en competentes en ambas lenguas. Y viendo los resultados alcanzados en la selectividad (antes aportados) podemos decir que la inmersión funciona. No en vano es un procedimiento de aprendizaje lingüístico avalado internacionalmente.

El ruido en las redes sociales (concebidas como un inmenso e inalcanzable laboratorio social) me ha permitido descubrir actitudes lingüísticas cobijadas en creencias multicolores y prejuicios que, sin duda, perjudican la existencia del catalán; una existencia frágil, en la UCI, dicen algunos, enfrentada a la presión demolingüística del castellano (con una alta vitalidad en el país y omnipresente en todas partes) y el inglés, pero también a otras lenguas foráneas cuyos hablantes optan por el castellano en sus comunicaciones orales, escritas y leídas. Esta es una realidad que deberíamos analizar. Los prejuicios que he podido constatar son sobre todo en relación con las capacidades lingüísticas y de comunicación del catalán como lengua para ocupar, y ser útil, todos los ámbitos de la vida y el mundo actual. Yo Twitter me lo miro muy poco pero he aquí que hace unos días tropecé con un hilo que me enganchó. Alguien había colgado un artículo de investigación de Daniel Pinto (Universidad de Vigo), “Ideologías lingüísticas de la clase alta catalana”, publicado en Nuevas perspectivas en Lingüística Aplicada, 265-273.