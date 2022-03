Qué implica el carpetazo de las investigaciones a Juan Carlos I

Pablo Blazquez Dominguez via Getty Images

Desde entonces, el rey emérito ha movido ficha y ha intentado poner en orden su situación con varias regularizaciones fiscales (de 678.393 euros y de 4,3 millones de euros) para evitar una querella por delito fiscal y solventar así su situación. Directamente, este miércoles, con el carpetazo a las investigaciones sobre su fortuna , se abren varios escenarios para el rey emérito que ve que ya no tiene asuntos pendientes con la justicia ni en Suiza ni en España.

¿Va a abandonar Abu Dabi y regresar a España?

Juan Carlos I siempre ha reivindicado ante su entorno que no tenía ninguna causa judicial abierta y que, por tanto, se veía legitimado para volver a España cuando quisiese. Ahora, con el archivo de las causas del Supremo, se abre la puerta a esta opción.

¿Qué privilegios mantiene?

Con lo que no cuenta, es con la asignación personal, que su hijo Felipe VI le retiró el mismo día que renunció a su herencia. Con todo ello, los 161.000 euros que dejó de percibir Juan Carlos I se quedan en Zarzuela para atender contingencias.

¿Esta decisión de la Fiscalía blanquea la actitud del emérito?

El hecho de que se archiven las investigaciones no implica que la figura del emérito no quede ‘tocada’. Todo lo que sucedió previo a 2014, Juan Carlos I tenía inviolabilidad por ostentar el cargo de Jefe de Estado y lo que hizo después, en algunos casos como se ha visto ha quedado prescrito o sin pruebas suficientes para iniciar un caso judicial.

¿Dará explicaciones a la población?

Por el momento no hay reacción oficial desde Moncloa, sin embargo, en una entrevista previa a Navidad, cuando se hablaba de un posible regreso a España, Pedro Sánchez ya apuntó que no veía problema al defender su presunción de inocencia y que no pesaban contra él cargos judiciales.