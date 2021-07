Un feminicida en su camino

Antes de que su exnovio la matara, Liliana Rivera Garza no era consciente del inminente peligro que corría. Tampoco lo sabían sus padres, ni su hermana Cristina, porque en 1990, cuando Liliana fue asesinada con 20 años, no existía un lenguaje que pusiera palabras a esa “violencia que la seguía de cerca”, a esa “ manipulación , control y vergüenza” que sufría.

El asesinato de Liliana no sólo no fue tratado como un asesinato machista, sino que el presunto feminicida, Ángel González Ramos, contra el que se emitió una orden de aprehensión, huyó, y las autoridades mexicanas pidieron dinero a la familia de Liliana si querían que se siguiera con la investigación. El expediente del caso está ahora desaparecido, y el supuesto asesino, prófugo desde hace tres décadas.

El invencible verano de Liliana contiene, además, algo muy valioso: la voz de Liliana, recuperada de los centenares de notas y cartas que a diario escribía para sí misma y para sus amigos, y que la hermana mayor se atrevió a abrir treinta años después. “Ahí vi la riqueza de su voz, la estaba oyendo, ya no tenía que construirla yo a través de la ficción”, cuenta la autora. “Si no hubiera encontrado la caja de las pertenencias de mi hermana, nunca habría podido escribir este libro”, dice.

A ese espacio público pudo entrar Liliana por primera vez en la pasada manifestación del 8 de marzo en México, con un cartel y una pintada con su nombre en los que se pedía justicia. Cristina Rivera Garza lo recuerda como un momento “tremendo”. “Era la primera vez que Liliana entraba a la plaza pública; era la primera vez que su nombre se unía al nombre de tantas mujeres masacradas en México”, dice emocionada. “No conduce a que el duelo se acabe, sino a una forma distinta de vivirlo mucho más acompañada, mucho más articulada con otras”, explica.

Rivera Garza lamenta que apenas se hable de este dolor, y describe la “naturaleza perversa” del duelo que viven las personas que, como su familia, han perdido a un ser querido por un “acto horrísono de violencia”. “Estos duelos van muy acompañados de la culpa y de la vergüenza, porque es imposible no sentir esta cuestión de: ‘¿Cómo es que no vimos algo así?’”, plantea. “Después ya he entendido que no lo vimos porque nadie lo veía, porque nadie lo quería ver, porque había todo un sistema alrededor para ocultar esta violencia original, fundamental, estructural, del mundo en el que vivimos”, señala. La propia familia del presunto asesino también prefirió encubrirle, y el sistema lo mantiene impune, como a tantos otros agresores y asesinos machistas.

Allí donde la justicia no llega

El duelo de la familia Rivera Garza está, por tanto, incompleto. “La pena nunca se va a acabar, la curación no existe mientras no exista justicia”, sentencia la escritora.