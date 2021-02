'Vif-argent': El amor en tiempo de descuento

Pero Juste no parece recordar nada de su antigua existencia, aquella que aconteció mientras él mismo estaba vivo y que precedió a este estadio in albis entre dos mundos. Porque Juste deambula sin rumbo, pero sabiéndose protegido. Es consciente de que no puede ser visto salvo por aquellos que finalizan su camino.

Pese a estas normas inamovibles, una mañana una joven llamada Agathe (Judith Chemla) le reconoce. Le persigue denodadamente llamándole por un nombre al que Juste no responde. Sin duda no es él o no lo parece. Es entonces cuando Agathe le confiesa que hace años, más de una década, tuvo una experiencia emocional muy profunda con un viajero desconocido, un joven francés al que conoció en Izmir durante una incursión por Turquía. Aquel joven no solo marcó la última noche de su viaje, sino que se grabó en su mente de manera indeleble. Durante meses, aquel desconocido le estuvo escribiendo hasta que, sin saber cómo ni por qué, un día el joven dejó de enviarle correspondencia.

El corazón roto de Agathe se une al alma a la deriva de Juste no solo para recrear aquel encuentro, sino para tener un apasionado y breve romance interdimensional. A pesar de que Juste se encuentra en su tiempo de descuento, y alerta al descubrir que Kramarz también desea su alma para darle definitivo descanso, Juste quebrantará todo principio de la lógica vital para lograr estar con Agathe.