Vuelve 'Sexo en Nueva York' sin una de sus icónicas protagonistas

Carrie, Charlotte, Miranda y Samantha. El cuarteto de amigas protagonistas de Sexo en Nueva York es uno de los más recordados de la televisión. 16 años después de su final y de cosechar numerosos éxitos entre 1998 y 2004, la serie volverá a emitirse en forma de episodios de miniserie en HBO Max.

Eso sí, esta vez serán tres. Samantha (Kim Cattrall) no participará en este reboot, según ha informado la revista Page Six.

Sarah Jessica-Parker (Carrie) ya dejó claro en una entrevista conEntertainment Tonight su voluntad de realizar una nueva tanda de capítulos. “No pude evitar preguntarme dónde están todos. Tengo curiosidad, el mundo ha cambiado incluso desde la película con la tecnología y las redes sociales”, dijo entonces.



Por su parte, Cattrall se mostró totalmente desvinculada con la saga, ya que ya se negó a participar en una tercera película. “Es un no de mi parte”, dijo entonces. “Aprendes lecciones en la vida y mi lección es trabajar con buenas personas y tratar de hacerlo divertido”, recalcó. “Es una decisión empoderada en mi vida de terminar un capítulo y comenzar otro”, enfatizó.

Además, las idas y venidas entre Parker y Catrall ha sido una constante, lo que ha provocado para muchos que Cattrall no quiera saber nada de la saga. En 2018 Parker le dio el pésame públicamente a Cattrall por la muerte de su hermano, y esta no respondió nada bien. “Tu contacto continuo es un recordatorio doloroso de lo cruel que eras en realidad entonces y ahora. Déjame dejar esto muy claro. No eres mi familia. No eres mi amiga”, señaló la actriz que daba vida a Samantha.