Guerra Ucrania Rusia en directo: las noticias del 20 de febrero de 2024

El primer ministro ucraniano alerta sobre los peligros de una expansión del conflicto



El primer ministro ucraniano, Denís Shmihal, alertó este martes en Tokio sobre los peligros de una posible expansión del conflicto para la seguridad global y añadió que Ucrania "debe ganar".



"No solo luchamos por nuestros hogares y familias, sino que luchamos por la democracia. Se trata de una guerra por nuestra existencia, donde debe prevalecer la democracia frente a la autocracia", dijo Shmihal durante una rueda de prensa en el Club de Corresponsales Extranjeros de Japón (FCCJ).



Para el mandatario ucraniano, el resultado de esta guerra supondrá una lección para países agresores "que comiencen ataques no provocados", ya que estos aprenderán que "no pueden obtener resultados de esta forma".