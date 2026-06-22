Keir Starmer dimite como primer ministro de Reino Unido y como líder laborista

El primer ministro británico, Keir Starmer, anuncia el calendario de su dimisión frente al número 10 de Downing Street, en Londres, el 22 de junio de 2026.

El primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, ha anunciado esta mañana su dimisión tanto de su cargo en el Gobierno como del liderazgo de su formación, el Partido Laborista. Permanecerá en el cargo hasta que su formación encuentre una nueva voz. Ya no podía más. Tremendamente aislado incluso por sus principales colaboradores en el gabinete y en la formación progresista, ha dado el paso que los medios nacionales llevaban anunciando desde el viernes.

Se marcha con una generosa mayoría absoluta en el Parlamento. Lo echan los suyos a los dos años de mandato. De locos, cuando llegó entre laureles, llamado a recuperar la ilusión progresista tras cinco mandatarios conservadores terriblemente dañinos, Brexit incluido.

Andy Burnham, el popular alcalde del Gran Mánchester y gran favorito para suceder a Keir Starmer, tomará posesión oficialmente de su cargo de diputado este lunes alrededor de las 14:30 hora local (15.30 hora peninsular española). Este es un paso indispensable para poder aspirar a comandar el partido y, posteriormente, asumir la jefatura del Gobierno. Su elección en los comicios del pasado 18 de junio ha acabado acelerando la marcha de Starmer, porque ya ve que los hilvanes que mantienen unido su gabinete van a reventar.

Starmer, cuya popularidad bajo mínimos es notable, reiteró el viernes que lucharía por mantenerse en el poder, pero la presión ha seguido aumentando a lo largo del fin de semana. No ha pronunciado una sola palabra desde entonces.

El laborista comunicó su decisión esta mañana por teléfono al rey Carlos III, que se encontraba en Highgrove, su finca en Gloucestershire.

Numerosos periodistas se encontraban apostados desde el amanecer del lunes frente a Downing Street, ante la previsión de unas novedades adelantadas hasta por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Ante ellos, ha dicho: "La pregunta que se plantea ahora mi partido es si soy la persona más adecuada para liderarnos de cara a las próximas elecciones generales. He escuchado la respuesta de mi grupo parlamentario a esa pregunta y la acepto de buen grado".

Lo ha hecho en ese atril clásico ante la residencia y oficina oficial de los mandatarios británicos, que se ha convertido ya en la esquina del adiós: desde que hace 10 años se aprobó el refrendo sobre el Brexit (el aniversario es mañana, que todo coincide), han pasado por allí seis primeros ministros: David Cameron, Theresa May, Boris Johnson, Elizabeth Truss, Rishi Sunak y el propio Starmer. Así que el o la que llegue será el séptimo premier en una década.

El laborista ha descrito el momento en que se convirtió en primer ministro como el "de mayor orgullo" de su vida, pero ahora el tiempo es otro y su meta, dice, será hacer todo lo posible para garantizar una transición ordenada del poder y brindar a su sucesor todo su apoyo.

Afirma que ahora, tras dejar el "puesto más importante del país", dedicará más tiempo al "trabajo más importante". "Intentar ser el mejor marido posible para mi fantástica esposa Vic, que ha sido un pilar fundamental a mi lado en las buenas y en las malas", ha sostenido, conteniendo la emoción del momento, que había mantenido controlada razonablemente bien hasta entonces. "Y ser el mejor padre que puedo ser para mis preciosos hijos, que son mi orgullo y mi alegría", insistía. El abrazo con su esposa, Victoria, justo antes de volver a entrar en el número 10 ha sido el colofón a sus palabras.

El primer ministro británico, Keir Starmer, abraza a su esposa Victoria tras anunciar su dimisión frente al número 10 de Downing Street, en Londres, el 22 de junio de 2026. Toby Shepheard / Reuters

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