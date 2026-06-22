Trump celebra la victoria de De la Espriella en Colombia: "Él ganó, ¡grande!"

Donald Trump celebró este domingo la victoria provisional del ultraderechista Abelardo de la Espriella en las elecciones presidenciales de Colombia con un mensaje tan breve como contundente: "Él ganó, ¡GRANDE!".

El mandatario estadounidense compartió en su red social, Truth Social, una información sobre los resultados preliminares de los comicios colombianos y acompañó la publicación con ese mensaje de felicitación al candidato conservador, uno de sus aliados ideológicos en América Latina.

La reacción de Trump llegó apenas unas horas después de que el propio De la Espriella revelara que había mantenido una conversación telefónica con el presidente estadounidense, quien le trasladó personalmente su "apoyo y reconocimiento" por el resultado obtenido en las urnas.

Con el 99,98% de las mesas informadas en el conteo preliminar, De la Espriella, líder del movimiento Defensores de la Patria, obtuvo cerca de 12,9 millones de votos (49,66%), frente a los 12,7 millones (48,70%) logrados por el candidato oficialista Iván Cepeda, una diferencia inferior al punto porcentual que mantiene la incertidumbre hasta que concluya el escrutinio oficial.

Rubio también felicita al candidato

No fue el único gesto de apoyo llegado desde Washington.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, también telefoneó al candidato colombiano para felicitarlo y expresar su deseo de trabajar estrechamente con él en caso de que su victoria sea ratificada.

Según informó el Departamento de Estado, Rubio trasladó a De la Espriella su interés por reforzar la cooperación bilateral en materias como la seguridad regional, la lucha contra la inmigración irregular, el combate contra el narcotráfico y el fortalecimiento de las relaciones económicas entre ambos países.

La rápida reacción de la Administración Trump confirma la sintonía política que existe entre Washington y el dirigente colombiano, que durante toda la campaña se presentó como un firme aliado de Estados Unidos.

El candidato preferido de Trump

Trump ya había mostrado públicamente su respaldo a De la Espriella durante la campaña electoral, al que definió como un líder "inteligente, fuerte y decidido" capaz de impulsar el crecimiento económico, la creación de empleo y la recuperación de la "ley y el orden" en Colombia.

Por su parte, el abogado y empresario colombiano también ha defendido reiteradamente una relación privilegiada con Estados Unidos, al que considera un socio "determinante para combatir el crimen, el narcoterrorismo y poder liberar a Colombia de tanto dolor y tanta violencia".

Durante la campaña, además, prometió que un eventual Gobierno suyo priorizaría el fortalecimiento de los vínculos comerciales con Washington.

Resultado aún pendiente

Pese a las felicitaciones llegadas desde Estados Unidos, el resultado todavía no es definitivo.

El presidente saliente, Gustavo Petro, denunció durante la noche electoral la existencia de supuestas irregularidades en algunas mesas de votación y reclamó esperar al escrutinio oficial antes de proclamar un ganador.

La autoridad electoral colombiana ha insistido en que el preconteo tiene únicamente carácter informativo y que serán los jueces y notarios encargados del escrutinio quienes determinen oficialmente quién ocupará la Presidencia durante el periodo 2026-2030.

Mientras tanto, la reacción de Trump deja claro que, al menos para la Casa Blanca, el vencedor ya tiene nombre: Abelardo de la Espriella.