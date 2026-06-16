Newsom, el mayor rival demócrata del trumpismo, denuncia que la Casa Blanca le investiga a él y su esposa

Es el nombre que más suena en las quinielas demócratas para ser la figura que encabece el ticket electoral contra los herederos del trumpismo o lo que sea que deje la segunda Administración Trump en las filas republicanas, potencialmente un tándem J.D. Vance-Marco Rubio. Gavin Newsom, el gobernador de California, sigue denunciando que la Casa Blanca redobla la presión sobre él a medida que se va despejando la idea de que es la mejor baza con la que cuenta el partido del burro. Pero Newsom ha asegurado que se ha cruzado una línea más, al advertir de una investigación federal contra él y su mujer. Sin pruebas.

En este sentido, y a través de un vídeo publicado en sus redes sociales, Gavin Newsom ha denunciado una suerte de investigación prospectiva por parte de agentes federales en los que "han llamado a las puertas de amigos de la familia y de antiguos empleados" para "pedir registros", mientras han "escarbando en años y años de documentos", al tiempo que lo han hecho "abusando del proceso del gran jurado". El gobernador del mayor estado de la costa oeste tiene claro que "no es por mis tuits hirientes, sino porque estoy considerando postularme [a las elecciones presidenciales de 2028]".

Así, el gobernador en uno de los mayores feudos azules de EEUU, ha recordado una de las declaraciones del mandatario estadounidense, apuntando que "Donald Trump pidió que me detuvieran el año pasado y ahora ha ordenado a su Departamento de Justicia que me investigue". Y ha anunciado que esa presión se cierne ahora también sobre su pareja: "La semana pasada supe que esta campaña ha alcanzado mi hogar para ir a por mí, para ir a por mi esposa, Jen [la cineasta y activista feminista Jennifer Siebel Newsom]".

Newsom reta a Trump y 'su lista': "Señor presidente, venga a por mí. El país está observando"

Newsom no ha concretado exactamente qué preguntas estarían formulando los agentes federales ni la naturaleza de la investigación, pero sí ha subrayado que esa investigación se está realizando "no porque haya un delito, sino porque intentan encontrar uno". Y ha expuesto que detrás de esa supuesta injerencia se encuentra la animadversión de Trump hacia él, un presidente que suele referirse a él por el mote surgido de las filas MAGA con el que le insultan: Gavin 'Newscum', un juego de palabras con el término 'escoria'.

"Odia que lo critique constantemente. Es, sencillamente, el presidente más corrupto de la historia de EEUU", ha dicho Newsom, político que ha destacado en los últimos años por optar por una estrategia de confrontación total contra Trump, incluso durante una temporada imitó su estilo chulesco y de palabras en mayúsculas en redes para vacilarle. De hecho, aún tiene a la venta unas rodilleras con la firma de Trump por 100 dólares: "Para todas tus necesidades de servilismo a Trump, ahora en rojo republicano. Por el módico precio de tu alma".

Fiel a ese estilo, Newsom ha culminado su comunicado en vídeo lanzando un nuevo reto a Donald Trump. Ha asegurado que tanto él como Jennifer Siebel "no tenemos nada que ocultar", arrojándole el guante: "Señor presidente, venga a por mí. No me iré a ninguna parte. El país está observando". No se ha quedado ahí y ha comenzado a repasar una suerte de 'lista' de los rivales o personas que se enemistaron con Trump y acabaron siendo objeto de una investigación federal.

Entre ese grupo de políticos y ex altos cargos se hallan los nombres de: el senador Adam Schiff, la de la fiscal de Nueva York Letitia James, la del exdirector del FBI James Comey, la del expresidente de la Reserva Federal Jerome Powell o la del excompañero de fórmula electoral con Kamala Harris, el gobernador de Minnesota Tim Walz.

A modo de anécdota, en el seno del Gobierno de España ha habido una notoria reacción a la denuncia de Gavin Newsom. Viene de uno de los políticos que acostumbrar a usar similares armas dialécticas en nuestro país, el mismo donde la empresaria y primera dama Begoña Gómez denuncia ser objeto de una investigación judicial con irregularidades y una "excesiva prisa" por poner fin a la investigación al darle al procedimiento "una velocidad de crucero absolutamente incompatible con las garantías del proceso penal en un Estado Democrático". El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha comentado la publicación del gobernador californiano con un escueto, pero contundente, "¡mira!".