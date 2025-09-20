Analía Plaza: "Lo que hay entre 'millennials' y 'boomers' es un rencor de ida y vuelta"

Analía Plaza tiene 36 años, es millennial. Es periodista y está especializada en economía y empresa. Se siente cómoda manejando estudios de mercado y estadísticas, y buscando testimonios en primera persona. En su primer libro, La vida cañón: La historia de España a través de los boomers, tira de estas herramientas profesionales para hacer una detallada radiografía de la sociedad actual poniendo el foco en esa primera generación que vive mejor que sus padres y, lo insólito, vive mejor que sus hijos, los boomers.

El lanzamiento de este libro no ha hecho otra cosa que avivar un debate que hace años analizan economistas, sociólogos y mercados, y enfrenta a varias generaciones. ¿Se han convertido los mayores de 55 en la clase pudiente? ¿Tenemos que hablar de brecha generacional y no de brecha de clases? ¿De verdad hay una guerra entre las dos generaciones? Sobre esto último, a juzgar por los reproches que se lanzan unos a otros en redes sociales o en intensos debates de radio y televisión, se podría decir que la guerra aún no ha comenzado, pero está a punto de estallar.

El libro se titula La vida cañón. ¿Qué es la vida cañón, Analía?

A ver, La vida cañón, además de una canción de Alcalá Norte, para mí es la vidorra que se están pegando Bumer Bumérez y Charo Chárez, que son el estereotipo de boomer disfrutón. En el primer y el segundo capítulo hablo de este perfil de boomer disfrutón que existe y del que yo hace tiempo saqué un articulo, porque los boomers, los seniors, como los llaman las consultoras de mercado, son los que están tirando del consumo. Hay toda una economía que se llama silver economy, que es una cohorte de gente de más de 55 años que tiene buena salud, que tiene buen poder adquisitivo y que están en un momento de gastar y de viajar, porque a lo mejor no han viajado en cuando eran más jóvenes porque estaban criando sus hijos. Este es el estereotipo que se está pegando la vida cañón.

Preciemante el otro día leí una entrevista al Secretario de Seguridad Social que le preguntaban por el tema de las pensiones y, si durante muchos años se ha utilizado el mantra del 'pobre pensionista' que no llega con su pensión, él dijo 'no hay que olvidar que las pensiones son también unas dinamizadoras de la economía porque los pensionistas ahora tienen una buena calidad de vida y viajan y consumen y tal'. Entonces, el Secretario de la Seguridad Social con esas declaraciones están sosteniendo mi tesis de que el jubilado de ahora se pega o se puede pegar la vida cañón. Evidentemente no todos lo hacen porque igual no todos son así y conozco perfiles de boomers austeros porque han tenido una vida de ahorro o porque su pensión es baja.

También lo sostengo porque existe el IMSERSO, pero para este perfil el IMSERSO es una cosa de viejos. Todas las comunidades autónomas estén sacando sus propios programas de viajes, que al final no van ni subvencionados sino que simplemente llevan su sello, viajes para más de 55 o 60, y están a precio de mercado. Esto a mí me confirmca que hay un perfil fuerte de boomer cañón.

"Hay como una 'adultización' del consumo porque hay a un perfil que tiene poder adquisitivo, que puede permitirse salir a cenar con los amigos o salir con la pareja"

Además, hablas de sus despensas siempre llenas de cosas ricas...

Yo no sé si all boomers, pero desde luego es una cosa que he visto y que comento con gente y que a mí me ha pasado: terminar en casa de alguien que vive con sus padres, abrir la nevera y que esté petada. Eso es 'casa de padres'. Y este rollo de que hacen sus viajes cañón por España y se traen conservas, litros de aceite, compran el producto gourmet... La gastronomía se ha puesto muy de moda en España y ellos están gastando más en hostelería y hacen salidas de este tipo, sin niños, quedan entre ellos, se van a un restaurante bueno, hacen la comida con amigos... O sea hay como una 'adultización' del consumo porque hay a un perfil que tiene poder adquisitivo que puede permitirse salir a cenar con los amigos o con la pareja.

Buff... esa vida pinta casi como un sueño. ¿Escribes este libro desde la envidia?

Bueno, desde la idea de que es un buen tema que puede funcionar. Como periodista siempre busco... e imagino que tú también, vivimos para el clic, así que lo saco desde la idea de que puede funcionar. Entonces yo trabajo en ello con la idea de esto es un buen tema y puede funcionar, y más o menos las entrevistas que estoy dando me lo demuestran. Yo ya había hecho un tema, en El Periódico de España, y ese tema fue muy bien en su momento. Se llamaba "Millennials contra boomers: las pensiones de desatan la gran batalla de nuestro tiempo". Fuimos fuerte con el titular.

A mí la vida cañón me parece guay porque yo entiendo que es gente que ha trabajado mucho y mola ver que llegan bien a la jubilación y este rollo de que digan que ellos no son viejos a mí me parece guay. A ver, que algunos tienen sus achaques y esto también va por barrios muchas veces porque no es lo mismo el que ha trabajado en la fábrica estará peor que el que ha trabajado en un despacho... Mola ver que pueden tener una jubilación más o menos activa, para mí no es envidia.

"Sabía que tenía que hacer un capítulo de la mujer 'boomer', como que lo vi muy claro desde el minuto dos, en plan de 'hostia, es que ellas no están tan bien"

En el libro ofreces muchos datos y muchos testimonios, y has viajado para conocer la realidad de la gente. No sé si en toda esa investigación hay algo que te haya impactado especialmente, algo que no supieses o en lo que no habías reparado.

Impactado, sin duda, el capítulo que le dediqué a la mujer. Yo sabía que tenía que hacer un capítulo de la mujer boomer, como que lo vi muy claro desde el minuto dos, en plan de 'hostia, es que ellas no están tan bien'. O sea, yo pensaba en matrimonios todo el rato, en parejas, quizá porque mis padres siguen juntos, entonces es como lo que has visto, pero mis amigas me decían 'oye, tía, mis padres están separados y mi madre no está... Bueno, está guay porque sale con las amigas a tomar el cafecito y tal, pero económicamente lo ha pasado bastante feo'. Entonces, dije, 'vale, hay que hacer un capítulo de la mujer'. Y luego ya hablé con algunas algunas mujeres divorciadas y, claro, el tema de los malos tratos ni se me había pasado. Yo siempre he escrito más de economía y empresas y nunca he escrito temas de sociedad y, ostras, es que esto, que sigue sucediendo pero ahora es una cosa mucho más visible, durante años, en la en la edad adulta de las de las mujeres boomers, no se hablaba.

Según muchos testimonios se casaban porque era lo que tocaba y muchas parejas de boomers se formaron con 16-17 años. Luego ahí también está toda la historia de la dependencia económica porque ellas han renunciado a su vida laboral para cuidar a los hijos porque no se planteaba de otra manera, cosa que creo que sigue pasando un poco. Entonces, de repente, si se querían divorciar veían 'si es que tengo un sueldo mucho peor'. O sea, los sueldos van a la unidad familiar, los boomers tienen las cuentas conjuntas y de ahí la dependencia económica, el pedirle permiso al marido para para comprar... Y llegan a la jubilación ultradependientes de sus maridos porque dónde vas con la pensión que te va a quedar, o igual no tienen pensión porque han hecho trabajitos y no has cotizado...

Portada del libro 'La vida cañón'. EDITORIAL PLANETA

En el libro pones el foco en la vivienda, en la propiedad de vivienda.. ¿Es el gran problema que separa a los boomers de los millennials y centennials?

Bueno, 100%, a mí no me cabe ninguna duda. Luego es verdad que creo que más allá está la estabilidad, y no solo en lo laboral, aunque es muy importante, que esa generación tiene carreras de 40 años en la misma empresa. La vivienda, en propiedad, tal y como está el mercado en España proporciona mucha estabilidad.

Y no tendría por qué ser así porque tú vas a otros países... Se habla mucho de Viena, por ejemplo, donde un gran porcentaje del parque de vivienda en alquiler es público. O en Berlín, donde he estado este mes, el que tiene un alquiler vive con más tranquilidad que el que tiene un alquiler aquí porque, por distintas mecanismos, es un mercado que te ofrece más seguridad. Que luego tiene sus cosas también, no quiere decir que la especulación no haya llegado a estas ciudades, pero hay países en Europa, prácticamente todos, porque España está a la cola en vivienda social, donde el alquiler es una opción que no está tan en manos del mercado como aquí. ¿Qué ha pasado a partir de la crisis financiera? Que se pone imposible comprar una vivienda porque te piden el 20% para empezar. Y luego, además, los jóvenes, como alerta el Banco de España, son incapaces de acumular para comprarse una vivienda, están en el mercado de alquiler. Y este es un mercado que, tal y como está montado en España, genera una inseguridad de narices, porque sabes que te pueden echar. La ley te blinda y tal, pero si el casero te dice que necesita el piso para un familiar, estás fuera. O bueno, hay mogollón de casos de lo que se llama el desahucio invisible, fondos de inversión acosando a la gente para que se vaya. Entonces, claro, es un mercado que no solo no te proporciona estabilidad, sino que te proporciona una inestabilidad brutal. Entonces, yo creo que tener vivienda en propiedad proporciona una estabilidad increíble. Y creo que esa es la gran diferencia cultural entre ambas generaciones.

Y de ahí la guerra generacional...

Pues vengo reflexionando en estos días y yo te diría que, más que guerra, lo que hay es como rencor de un lado al otro y el rencor millennial puede venir porque había una expectativa de mantener esa estabilidad que se ha roto.

A los milllennials se les escucha decir "es que a mí me dijeron que si yo estudiaba", "es que a mí me dijeron que si yo me esforzaba"...

Pero yo creo que es bidireccional, o sea, los boomers diciendo 'joder, encima que yo te he dado todo lo necesario para que tal'. Les peta la cabeza cuando ven que ellos nos han dado todo con la expectativa de que nosotros progresáramos igual que ellos y, de repente, ven que no es así porque el mundo ha cambiado. Eso a nosotros también nos genera una frustración, porque la expectativa era esa, y eso genera un rencor de ida y vuelta.

En el libro menciono este rollo que se hablaba mucho en la crisis del que se tuvo que ir a Londres y hubo un chico que se hizo superviral contando 'estoy aquí fregando váteres y tengo dos carreras'. Del libro del sociólogo Emmanuel Rodríguez extraje que fue la posibilidad de acceso a la universidad que proporciona el estado del bienestar en España, y que los boomers fueron la primera generación que pudo acceder transversalmente, la que genera en estas clases medias una ilusión o una sensación de progreso: 'Oye, qué guay, ya no dependo de dónde he nacido, ni de la renta para ir a la universidad. Yo ya igual no he podido, pero sí mis hermanos, o igual mi familia todavía no, pero conozco gente que sí y desde luego mi hijo sí'. Esas clases medias se construyen bajo esta sensación de estabilidad y progreso, y ellos tratan de inculcarle a sus hijos la idea de que pueden ir a la uni y, si soy la más lista de la clase o la más trabajadora, me contratarán. Y de repente, con la crisis, se te desmonta lo más grande. Entonces creo que la cosa viene de ahí, de que ellos se han esforzado en criarte y, como existe la universidad y tú puedes ir, ya está todo hecho porque con que te esfuerces vas a poder.

"La teoría dice que los 'millennials' van a ser una generación mucho más desigual, de hecho ya pasa hoy con el que recibe la entrada para una casa o, ya no te quiero contar, directamente la casa"

¿Tienen los millennials y los centennials garantizado el poder adquisitivo en el futuro, cuando los boomers empiecen a desaparecer?

Va a haber grandes desigualdades porque habrá millennials que hereden y otros que no. Claro, también va a depender mucho de cuántos hermanos tengas, aunque normalmente tienes un hermano, y de lo que heredes, de cuántas propiedades heredes. Tampoco es lo mismo una propiedad en Madrid que en Mieres, aunque en Asturias los precios también van para arriba. Y depende mucho de cuánto aguanten tus padres porque es posible que necesites tirar de ese patrimonio para los cuidados de tus padres.

La teoría lo que te dice, y hay datos que apuntan en esa dirección, es que los millennials van a ser una generación mucho más desigual, de hecho, ya pasa hoy respecto al que recibe la entrada para una casa o, ya no te quiero contar, directamente la casa. La teoría apunta en esa dirección, pero claro lo que todavía no sabemos es cuántas de esas herencias van a tener que ser utilizadas para residencias... Yo he entrevistado a gente, no para el libro, en el pasado, a jubiladas que vendían el piso porque decían 'mira, la pensión se me queda corta, yo vendo el piso, hago una nuda propiedad -venta en la que se reserva de usufructo vitalicio-'. Este producto existe pero no es mayoritario porque existe esta cosas española 'familiarista' de querer dejárselo a hijos. Pero habrá perfiles que digan 'cañón no, cañonazo', y me parece estupendo, y hagan uso de esa nuda propiedad.