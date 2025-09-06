El gesto aparentemente dulce de tu perro que confundes con un beso, pero que esconde este tipo de mensajes

Cuando un perro nos lame las manos inmediatamente pensamos que lo hace como muestra de cariño o de amor hacia nosotros. Sin embargo, tal y como advierten desde este medio polaco, puede que se trate de una señal de que algo no está funcionando del todo bien.

Y es que, tal y como explica la experta en su artículo, este tipo de comportamiento es común en cachorros, pues lo hacen para sentirse seguros, pero no ocurre igual con los adultos, que puede que estén intentando avisar de algo con esta acción.

Por ejemplo, cuando un perro lame la mano de una persona, puede que lo haga a modo de reducir el estrés y la tensión, pues este tipo de movimientos con la lengua tiene un efecto calmante en el animal. Otro motivo por el que pueden hacer esto es para llamar la atención, una idea que coge mayor peso cuando suele ser recompensado con este gesto con una golosina o un premio.

Finalmente, otro de los motivos por los que puede hacer esto es como señal de sumisión o subordinación, como una especie de "no quiero problemas, estoy a tus órdenes". En estos casos el animal suele actuar así para mostrar su aceptación hacia ti.

Respecto a la pregunta de si debes dejar que un perro te lama las manos, aunque se trate de tu mascota, la respuesta no es clara ni definitiva y todo dependerá de las preferencias de cada uno (incluida la de los propios animales). Eso sí, si tu perro hace este tipo de gesto frecuentemente y es demasiado apegado, se recomienda intentar enseñarle a que no lo convierta en hábito.