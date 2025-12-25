Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Un taxista de Canarias, sobre el mito de que siempre están enfadados: "No estamos de mal humor, simplemente sobreviviendo al tráfico"
Sociedad
Sociedad

Un taxista de Canarias, sobre el mito de que siempre están enfadados: "No estamos de mal humor, simplemente sobreviviendo al tráfico"

Largas jornadas de trabajo, conducir de un lado a otro y clientes que, a veces, exigen hasta el hartazgo, este es el día a día de muchos taxistas. 

Diego Alonso Peña
Diego Alonso Peña
Taxis en Tenerife.
Taxis en Tenerife.Thierry Hebbelinck

El mito sobre que los taxistas siempre están enfadados está expandido por toda la península, pero también en Canarias donde una conductora ha decidido romper el silencio y dar voz a todo un sector. "Dicen que estamos amargados, que siempre vamos pitando y enfadados con el mundo", afirma en un vídeo de la plataforma de Tik Tok una isleña.

"Si me levanto a las siete de la mañana, tengo que hacer un millón de carreras y todavía tengo que aguantar el 'por qué no cogiste la rotonda'...", empieza a enumerar la usuaria Sarandando acerca de lo que tienen que soportar día tras día, jornada tras jornada, los trabajadores de la profesión que se pasan horas conduciendo de un lugar a otro. 

A todo ello también hay que sumar que "cada vez que se suben atrás y no se ponen el cinturón, el coche empieza a pitar" y el tráfico de las ciudades que exige de una elevada paciencia a los conductores, hacen que la jornada laboral de los taxistas esté sometida a innumerables factores de estrés.

"Igual un poco de paciencia se nos escapa, sí", resalta la usuaria de la red social reconociendo que, incluso con todo lo que tienen que vivir a lo largo del día, a veces es difícil de aguantar con una sonrisa al volante

"Ahora bien, de ahí a decir que estamos enfadados... Estamos concentrados y no de mal humor, simplemente sobreviviendo al tráfico", concluye la taxista en el interior de su vehículo. 

Las profesiones que requieren de trato con el público en innumerables ocasiones se enfrentan a situaciones de estrés y de comportamientos ajenos que elevan la ansiedad de la jornada laboral. Es por ello que taxistas, camareros, dependientes... E incontables trabajos tengan una dificultad extra a la hora de desempeñar su oficio

Además de las tareas que requieren la jornada, también deben de atender adecuadamente a un público que no siempre responde de la misma manera. Todo ello hace que el buen trato, en ocasiones, sea imposible. 

Diego Alonso Peña
Diego Alonso Peña
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de la sección de Política en El HuffPost España. En ella, informo acerca de la actualidad política que afecta a nuestro país, la realidad social a la que se enfrenta la ciudadanía o los eventos judiciales... entre otras muchas cosas. Tratamos todos los días de ofrecer a nuestros lectores la herramienta más importante de todas en democracia: estar informado.

 

Sobre qué temas escribo

Me dedico a escribir sobre la actualidad política en España y cómo esta impacta en la vida de la gente... Aunque, si soy sincero, cada semana se convierte en una especie de “elige tu propia aventura”, un cocido madrileño como los de antaño en los que no sabías lo que te podrías llegar a encontrar.

 

Bajo mi firma pueden encontrarse artículos sobre migración y la dramática situación humanitaria en el Mediterráneo y el Atlántico, la crisis de vivienda que golpea especialmente a mi generación o tragedias que han marcado a todo el país, como los incendios o la erupción del volcán de La Palma. También abordo temas de la actualidad política y judicial, como el procesamiento del fiscal general del Estado, de la pareja de Isabel Díaz Ayuso o de Begoña Gómez, al igual que la cobertura del Congreso Nacional del PP donde Esperanza Aguirre dijo que éramos “su medio favorito”, ¿os lo creéis? Además, he escrito sobre la muerte del papa Francisco, la despedida de Luka Modrić del Real Madrid, el genocidio en Gaza, desahucios... Hasta uno de Opinión. A este paso tardo menos en decir sobre qué no escribo.

 

Aun así, siempre trato de sacar un hueco para una de mis pasiones: la música. Concretamente, el rap. Que no os sorprenda ver alguna entrevista de vez en cuando.

 

Mi trayectoria

Al igual que la mayor parte de mi familia, nací en el kilómetro cero, en Madrid, así que soy un gato más. Estudié Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid y me gradué con un TFG acerca de la labor del periodismo español durante el 15M. Antes de El HuffPost pasé por las redacciones de El Confidencial, ElDiario.es y Redacción Médica. También he sido cajero, reponedor, monitor de tiempo libre... Un joven más de 26 años, vaya.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

EL HUFFPOST PARA PEOPLE'S DAILY ONLINE