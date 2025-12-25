Una farmacéutica, sobre tomar un vaso de agua por cada copa de alcohol: "No evita que te emborraches, pero sí reduce la deshidratación"

Las navidades son fechas donde nos juntamos con familia y amigos para celebrar. Noches en vela donde rememorar vivencias, festejar éxitos o acompañar en los malos momentos. Sea cual sea tu tradición o religión, lo cierto es que finales de diciembre siempre va de la mano con pasar tiempo con tus seres queridos.

En ese sentido, el alcohol acostumbra a estar presente, uno de los elementos más comunes dentro de las mesas de nochebuena, Navidad o nochevieja. Y, dentro de entrar a valorar en cuánto de beneficioso puede ser ingerirlo, lo cierto es que siempre terminamos preguntándonos si hay alguna forma de no tener resaca.

Atida, una farmacéutica, ha subido un vídeo a la plataforma de Tik Tok para aclarar uno de los mitos más legendarios para evitar la resaca: el de beber un baso de agua por cada uno de alcohol. "El agua no evita que te emborraches, pero sí evita la deshidratación", asegura ante sus seguidores.

"Menos dolor de cabeza, menos resaca y te mantienes más estable", dice como beneficios de seguir al pie de la letra este mito. En otras palabras, aunque no evita todos los efectos perjudiciales del alcohol, por lo menos alivia gran parte de ellos.

"Eso sí, no ralentiza la absorción del alcohol ni te permite beber más, simplemente compensa un poquito lo que el alcohol te provoca", concluye. Un consejo que está bien tener en cuenta en estas fechas por si, en comidas o cenas familiares quieres mantener el tono.

Lo que es seguro es que, si tomas alcohol, es imposible que no te haga efecto a lo largo del día. Sin embargo, puedes paliar razonablemente sus efectos si paras e intercalas con un poco de agua. Aunque el aguante o la sensibilidad al mismo no varía, al menos se puede conseguir un despertar más llevadero.