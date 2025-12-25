Cobra precio fijo por comer todas las hamburguesas que quieras y revela dónde está el dinero real del negocio: "La rentabilidad está en la bebida y el postre"

Los buffets se están poniendo de moda. Ahora, a cualquier centro comercial al que vayas te podrás encontrar alguno de comida asiática, española, brasileña... Pero es cierto que en rara ocasión hay alguno de hamburguesas. De hecho, Chill Restaurantes se convirtió en el primero de ellos en 2023 cuando decidió dar un cambio a su forma de ver el negocio.

"La media de una persona que viene a nuestro restaurante son dos hamburguesas clavadas, no suele variar mucho respecto a ese número", asegura el dueño del local en el Talent Podcast.

"Una mesa llega y el chico se come tres, pero la chica se come una, entonces la media siempre está por ahí. Somos muy precisos a la hora de calcular los tickets", prosigue analizando su propio negocio de hamburguesas.

Sin embargo, es cierto que la rentabilidad de este tipo de restaurantes no reside tanto en los productos principales como en los suplementos. En este caso, en Chill Restaurantes el principal beneficio se obtiene de la bebida y los postres.

"Nuestro personal está preparado para que intenten vender tanto bebida como los postres. No podemos dejar que alguien se beba la bebida que quiera gratis como puede ser en otros establecimientos", asegura el dueño de la hamburguesería.

"Es un negocio que funciona con buffets en un 90% y se trabaja en base a la producción que vamos teniendo. Consumimos 600 kilos de carne picada al mes y nuestro proveedor nos trae alimentos seis de siete días a la semana", analiza.

Con todo esto, la cadena es capaz de sacar en torno a un 8 o 9 por ciento de beneficio de la inversión, lo que les permite seguir pensando en expandirse. Esa cantidad de ganancias, más allá de por la originalidad de la idea, reside también en los postres y las bebidas que son la base fundamental de donde consiguen los beneficios.