El régimen de Maduro excarcela a 71 presos políticos detenidos tras las elecciones en Venezuela

El régimen de Nicolás Maduro ha excarcelado durante la madrugada de este jueves, en plena Navidad, a 71 presos políticos detenidos en las protestas que se produjeron tras las elecciones presidenciales que se celebraron el pasado 28 de julio en Venezuela, según han confirmado varias organizaciones de derechos humanos. Esas mismas oenegés han cuestionado el alcance de la medida y han exigido al Gobierno venezolano que se libere a todas las personas que permanecen en prisión por razones políticas.

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLPP) ha detallado en un comunicado difundido a través de las redes sociales que al menos 60 personas han salido de la cárcel de Tocorón, en el estado de Aragua. A ellas se suman 6 mujeres recluidas en el centro de Las Crisálidas, en Miranda, y 3 adolescentes detenidos en La Guaira. La ONG ha valorado cada una de las excarcelaciones aunque ha subrayado que el problema de fondo sigue sin solucionarse: “Cada nombre que sale de las listas de reclusión injusta representa una victoria para la verdad y la esperanza”, afirma antes de exigir “libertad para todos los que aún siguen detenidos por razones políticas en Venezuela”.

En términos similares se ha expresado la organización Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), que sitúa el número de excarcelados entre las 63 y las 75 personas, aunque ha advertido también de que la cifra resulta "claramente insuficiente” si se compara con el registro de presos políticos que manejan: unos 1.085 personas. “Más de 1.000 personas continuarían privadas de libertad de manera injustificada”, ha señalado la ONG, que insiste que todas estas excarcelaciones no corrigen “la ilegalidad de fondo”.

Desde la organización también han subrayado el "carácter selectivo y discrecional" de las liberaciones, lo que consideran que confirma que la privación de libertad “se ha utilizado como un instrumento de persecución política” en Venezuela. “Reconocemos el valor humano de cada excarcelación y el alivio que representa para las personas y sus familias, especialmente en una fecha como la Navidad. Sin embargo, desde una perspectiva de derechos humanos, la libertad no puede concederse como una prerrogativa, sino garantizarse como un derecho, y debe restituirse a todas las personas privadas de ella de forma arbitraria”, ha zanjado.

El Comité de Madres en Defensa de la Verdad, integrado por familiares de personas detenidas tras los comicios, ha confirmado también la excarcelación de 71 personas, entre ellas tres mujeres y tres adolescentes, aunque ha calificado la medida de insuficiente. “La injusticia sigue afectando a centenares de familias en todo el país”, ha denunciado el colectivo, que ha vuelto a reclamar una amnistía general para todas las personas detenidas después de las presidenciales.

Otras organizaciones han combinado el alivio con la denuncia. Laboratorio de Paz ha valorado las excarcelaciones como “una buena noticia”, pero ha reiterado que seguirá exigiendo que “salgan todos” los presos políticos. El coordinador general de Provea, Óscar Murillo, ha hablado de un “alivio colectivo”, aunque ha lamentado la falta de transparencia del proceso. “Como en anteriores oportunidades, la información resulta opaca”, ha señalado, antes de criticar que continúe la reclusión de defensores de derechos humanos como Rocío San Miguel, Javier Tarazona, Kennedy Tejada, Carlos Julio Rojas y Eduardo Torres.

Desde la oposición, el exgobernador del estado Táchira César Pérez Vivas ha reclamado la liberación de activistas políticos como Biagio Pilieri, Henry Alviárez, Perkins Rocha o Freddy Superlano, y ha exigido en su cuenta de X “detener la escalada autoritaria con su puerta giratoria”, en referencia a la práctica de excarcelar a un grupo de detenidos mientras se producen nuevos arrestos.

Según Foro Penal, 902 personas permanecen actualmente encarceladas por motivos políticos en Venezuela y 62 continúan en situación de desaparición forzada, de acuerdo con su último balance, con fecha de corte del 15 de diciembre. El Gobierno, por su parte, sostiene que el país está “libre de presos políticos” y afirma que los detenidos lo están por la “comisión de terribles hechos punibles”.

Las excarcelaciones de este jueves reanudan un proceso que permanecía suspendido desde marzo, según los familiares de los reclusos. La Fiscalía asegura que, desde el inicio del programa de excarcelaciones el año pasado, unas 2.000 personas han salido de prisión bajo medidas cautelares. Para las ONG, ese dato no altera el diagnóstico: mientras la libertad no se garantice como un derecho y no como una concesión, la represión política seguirá marcando el pulso de la Venezuela poselectoral.

Las excarcelaciones se han producido en un contexto de alta tensión política, marcado por la crisis abierta tras las elecciones presidenciales del 28 de julio y por el aumento de la presión internacional sobre el Ejecutivo venezolano. En ese escenario, el Gobierno de Nicolás Maduro ha denunciado movimientos militares de Estados Unidos en el Caribe como parte de una supuesta estrategia para forzar un cambio de poder en el país.