Un falso refugio en Ávila ocultaba 472 animales exóticos protegidos

La Guardia Civil ha intervenido 472 animales exóticos protegidos valorados en 85.000 euros en un falso refugio situado en Burgohondo, en la provincia de Ávila. La operación, denominada ‘Suartx’, investiga a cuatro personas por su supuesta implicación en una organización criminal dedicada al tráfico ilegal de especies.

Entre los ejemplares incautados se encontraban tortugas leopardo, tortugas mediterráneas, iguanas, gecos, tarántulas y varanos del Nilo, todos sin la documentación legal necesaria. La mayoría de los animales provenían de cesiones irregulares desde provincias como Madrid, Badajoz, Ciudad Real, Valencia, Toledo, Huesca, Zaragoza y Sevilla.

Las investigaciones comenzaron en junio de 2023 a raíz de alertas del Seprona, que detectó irregularidades a través de redes sociales. Los agentes comprobaron que la supuesta ONG que gestionaba el refugio obtenía donaciones por el cuidado de los animales y ofrecía cursos y voluntariados sin registrar a los trabajadores en la Seguridad Social, sin licencias ni autorizaciones municipales.

Aunque los animales estaban en condiciones aceptables, se constató que más de 200 habían fallecido previamente tras aprehensiones o donaciones irregulares. La Guardia Civil ha imputado a los responsables por delitos de tráfico y maltrato de fauna, estafa, falsedad documental, contrabando y pertenencia a organización criminal.