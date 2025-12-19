El jefe amenaza al trabajador con demandarle tras presentar su segunda renuncia: "Quiero salir de este circo sin que me demanden"

Concepto de renuncia. Mujer de negocios empaca pertenencias personales de la empresa cuando decide renunciar, cambiar de trabajo o ser despedida de la empresa.

El hombre, víctima de un proceso de contratación engañoso, se presentó como candidato para un puesto de trabajo remoto, el cual consiguió y empezó en marzo. Sin embargo, al poco de empezar lo cambiaron de proyecto. Fue en ese momento cuando comenzaron los problemas.

"Empecé un trabajo remoto en marzo. Me contrataron para una cosa, pero enseguida se convirtieron en una trampa y me pusieron en otro proyecto sin prácticamente ninguna formación, salvo una llamada de 20 minutos", lamenta el hombre.

El trabajador, cansado de la situación y del mal clima laboral que había, presentó su renuncia, afirmando que estaba dispuesto a trabajar su preaviso de dos semanas para hacerle un favor a la empresa. Su jefe, sin embargo, le dijo que estaba contratado para trabajar 30 días y que como no lo cumpliese le demandaría por incumplimiento de contrato.

Tras recibir la amenaza, el trabajador terminó aceptando la idea e incluso se quedó más tiempo de lo previsto. "En algún momento, me pidieron que me quedara hasta fin de año porque les costaba encontrar un sustituto y querían que los formara. Acepté, como un imbécil", explica el hombre.

Con la llegada del fin del año, el hombre volvió a intentar renunciar, algo que levantó de nuevo las críticas de su jefe, que le volvió a amenazar con llevar el caso a los tribunales, pues según defendía, ambos habían pactado que trabajaría hasta fin de año. "Si se niega a cumplir, la empresa documentará todas las consecuencias y buscará la ejecución del contrato en el tribunal correspondiente", le respondieron.

A pesar de las exigencias del empleador, el trabajador ya había cumplido el periodo pactado de preaviso, pero no sabía cómo actuar, por lo que decidió compartir su historia a través de internet, afirmando que su jefe le amenazó con demandar por su renuncia hasta dos veces. "Nunca pensé que me encontraría en una posición como esta", lamentó el hombre en internet.