Las preocupaciones del mundo acabando 2025 y de cara a 2026: a los españoles les quita más el sueño otras cosas

Manifestación de protesta por el cambio climático en el extranjero frente a otra en España por la sanidad.

2025 toca a su fin y cualquier persona se debate entre echar la vista atrás de lo logrado y lo perdido, y los anhelos y esperanzas de cara a 2026. Pero también están las preocupaciones, que no suelen cambiar mucho a lo largo de los años: trabajo, salud, familia, vivienda, seguridad... Pero, ¿cada país es un mundo o hay más o menos unanimidad? ¿España es muy diferente respecto al resto de países?

Cada año hay encuestas para todos los gustos y en casi cada país del mundo, pero hay una global que se dedica cada mes a pulsar las principales preocupaciones de los ciudadanos del mundo: la de Ipsos llamada What Worries the World. Es el momento perfecto para hacer balance, ya que acaba de publicar la última de 2025, la de diciembre, y así extrapolar a lo inmediato, lo que más preocupa de cara a 2026.

Según las conclusiones del estudio, "el panorama general parece estable. Al observar el promedio de los 30 países, no hemos observado grandes cambios interanuales en las 18 preocupaciones", indican, pero no así al analizar ciertos países, y no hablamos de los lógicos abismos de preocupación entre, pongamos por caso, un ciudadano de Suiza y uno de Ucrania o de cualquier país pobre.

Qué preocupa al mundo según Ipsos

El último What Worries the World de Ipsos recopila opiniones de unas 20.000 personas en 30 países, lo que ofrece una radiografía muy clara de cuáles son las preocupaciones ciudadanas globales a finales de 2025. Este tipo de estudio —que se realiza de forma mensual desde hace más de una década— permite comparar tendencias, y a su vez nos permite analizar cómo se sitúa la percepción en España respecto al resto del mundo.

Según la encuesta más reciente de diciembre de 2025, estos son los temas top entre las preocupaciones generales a nivel global:

Crimen y violencia : mencionado por un 32% como una de las principales preocupaciones, situándose como la cuestión dominante en la lista global.

: mencionado por como una de las principales preocupaciones, situándose como la cuestión dominante en la lista global. Situación económica : un 39% considera que la situación económica de su país es “buena”, pero persisten dudas sobre la dirección de muchos países a medio plazo.

: un considera que la situación económica de su país es “buena”, pero persisten dudas sobre la dirección de muchos países a medio plazo. Salud pública : el 23% sitúa la sanidad entre las principales inquietudes.

: el sitúa la sanidad entre las principales inquietudes. Cambio climático : aparece relativamente lejos en el ranking ( 13% ), marcando mínimos históricos de mención desde 2021.

: aparece relativamente lejos en el ranking ( ), marcando mínimos históricos de mención desde 2021. Control de la inmigración e impuestos: ambos aparecen en torno al 18%, compartiendo posiciones medias dentro de la lista de preocupaciones.

Estos resultados muestran un claro predominio de preocupaciones sociales y de seguridad (como crimen, desigualdad y empleo) por encima de temas ambientales o ideológicos, aunque con variaciones según regiones y países individuales.

Cómo encajan estas preocupaciones con lo que ocurre en España

¿Estamos en sintonía con el mundo o nos preocupan otras cuestiones? Veámoslo, porque España, aunque no suele publicarse individualizada en What Worries the World estándar, sí aparece en análisis relacionados y en encuestas nacionales que permiten compararla con la tendencia global.

Por ejemplo, con la de CIS, que sitúa a la vivienda como la principal preocupación de los españoles, a día de hoy. No es algo que sorprenda, a pesar de que no es el único país con continuos problemas inmobiliarios.

La economía ocupa también un lugar central en muchas encuestas españolas recientes. Según estudios de Ipsos y otros barómetros, el desempleo, la sanidad y la inmigración forman parte de las principales preocupaciones de los españoles —a menudo situándose por encima de otros temas sociales—, aunque con peso variable según el contexto temporal.

En cuanto al crimen y la seguridad, la cosa cambia: mientras que el mundo coloca crimen y violencia al tope de sus inquietudes, en España este tema suele aparecer de forma menos dominante. En encuestas nacionales clásicas (como las del CIS) la inseguridad ciudadana figura entre las preocupaciones, pero por debajo de la economía, la vivienda y la sanidad.

Termómetros a diferentes temperaturas

Con todo ello, podemos sacar conclusiones entre lo que preocupa a gran parte del mundo y lo que quita el sueño a los españoles.

La seguridad y crimen es una preocupación dominante globalmente, pero más moderada en el debate público español cuando se le compara con la vivienda o la economía doméstica.

es una preocupación dominante globalmente, pero más moderada en el debate público español cuando se le compara con la vivienda o la economía doméstica. Economía y sanidad están presentes en ambos contextos, aunque la intensidad varía según crisis y temporalidad.

están presentes en ambos contextos, aunque la intensidad varía según crisis y temporalidad. Cambio climático ilustra una diferencia clara: globalmente parece estar perdiendo prioridad relativa, mientras que en España sigue siendo relevante para sectores amplios.

ilustra una diferencia clara: globalmente parece estar perdiendo prioridad relativa, mientras que en España sigue siendo relevante para sectores amplios. En cuanto a la inmigración, hay mayor complejidad: es preocupante en algunos sondeos globales y nacionales, pero la percepción española es más matizada y está influida por factores ideológicos y generacionales.

Qué nos dice todo esto

Estas comparaciones dejan una idea clara: las sociedades se preocupan por lo mismo, pero no por lo mismo a la vez, ni con la misma intensidad, y lógicamente influirá el momento concreto de picos de tal o cual problema.

Sin embargo, en líneas generales, el mundo teme más al crimen y la inseguridad, mientras que España está más preocupada con su bolsillo y su plan de vida, sobre todo en vivienda y coste de vida.

En cambio, la sanidad actúa como preocupación transversal, y el clima pierde peso global, aunque resiste en España.