OPINA: ¿ve conveniente que la Justicia investigue a Begoña Gómez por presunta malversación?

Nuevo mazazo para Begoña Gómez. La Audiencia Provincial de Madrid ha avalado que el juez Juan Carlos Peinado investigue a la esposa del presidente del Gobierno, y su asesora Cristina Álvarez, por un presunto delito de malversación.

En un auto hecho público este viernes los magistrados desestiman el recurso de ambas investigadas contra la decisión del titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid de llamarlas a declarar por ese delito. Cree que sus conductas "parecen encajar en la figura delictiva de la malversación".

"En la causa constan indicios del posible exceso en sus funciones de la asistente de la recurrente", indica, "sin que por el momento se pueda llegar a ninguna conclusión relativa a la continuación por los trámites de la fase intermedia o el sobreseimiento de la causa, en cuanto que la instrucción sigue viva".

El pasado 18 de agosto, el juez Peinado acordó imputar a la esposa de Pedro Sánchez y a Álvarez por un presunto delito de malversación de caudales públicos por la contratación de su asesora en Moncloa.

