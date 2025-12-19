Carlos Alsina necesita menos de un minuto para desmontar lo que ha hecho el PP en Extremadura

Este domingo 21 de diciembre se celebran las elecciones a la Asamblea de Extremadura, cuyo cierre de campaña ha estado marcado por el robo en la oficina de Correos del municipio pacense de Fuente de Cantos, que se saldó con 14.000 euros y 124 votos por correo robados.

La reacción del Partido Popular no se hizo esperar, y la presidenta extremeña, María Guardiola, publicó un video este jueves donde denunció este hecho, apuntando a que algunos solicitantes del voto por correo no recibieron la papeleta del PP en sus casas.

Lejos de rectificar, María Guardiola ha reiterado este viernes que la democracia está "en peligro" cuando se produce un robo de votos por correo y que lo que hizo este jueves fue denunciar "un hecho objetivo".

Carlos Alsina no ha dejado pasar la oportunidad para opinar sobre lo que considera "poner bajo sospecha el escrutinio electoral". El presentador y director de Más de uno ha sentenciado a la presidenta extremeña, señalando que no tiene "un solo indicio o una sola prueba".

"Aquí cada uno solo canta las victorias propias"

En este sentido, Alsina se ha mostrado muy disconforme con la estrategia del PP, dejando claro que la actitud de la presidenta extremeña está lejos de ser la correcta. "Son ganas de dejar claro cuáles son tus prioridades y a qué juegas", ha señalado en Onda Cero, siendo especialmente con los populares.

"Este es el mismo PP que atacó, con razón, a Óscar Puente cuando atribuyó el robo de cobre en el AVE, obra de unos casos, a un sabotaje organizado por el antisanchismo. Nueva prueba de que, como los ciegos en las Cortes de Cádiz, aquí cada uno sólo canta las victorias propias y silencia las ajenas", ha sentenciado.

Sin embargo, Alsina no solo ha criticado al PP; también ha tenido para el PSOE, del que dice que "se la ha aparecido la virgen" tras la pasada de frenada de María Guardiola. "Toda una campaña sin dar con el mensaje, argumento, argumentario o estribillo que sirviera para enseñar un poco los dientes y, llegada la última hora, el PP se lo ha servido en bandeja", ha rematado.