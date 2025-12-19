Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
La Junta Electoral expedienta a Sánchez por hacer su balance del año en mitad de la campaña de las extremeñas
La Junta Electoral expedienta a Sánchez por hacer su balance del año en mitad de la campaña de las extremeñas

Estima la denuncia presentada por el PP.

Redacción HuffPost 
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece para efectuar un balance del curso político.EFE/ J.J. Guillén

La Junta Electoral Central ha abierto expediente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por las declaraciones que hizo en la rueda de prensa de balance anual del Ejecutivo del pasado lunes, cuando la campaña electoral para las elecciones en Extremadura estaba en su ecuador.

Con este acuerdo, la Junta Electoral Central estima la denuncia presentada por el PP, al considerar que las manifestaciones de Sánchez durante la citada rueda de prensa podrían vulnerar el deber de neutralidad en actos institucionales durante periodos electorales.

