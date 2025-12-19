Reino Unido se prepara para una confrontación permanente con Rusia y activa la campaña millonaria de drones

Reino Unido ha asumido que la relación con Rusia ha entrado en una fase de tensión duradera y que la seguridad nacional debe adaptarse a un escenario de confrontación constante. Bajo esa premisa, el Gobierno británico ha decidido reforzar de forma significativa sus capacidades tecnológicas y militares, con una apuesta clara por los drones y los sistemas para contrarrestarlos, con una inversión superior a los 140 millones de libras.

La financiación se concentra en el primer año de funcionamiento de UK Defence Innovation, un nuevo organismo creado para acelerar la incorporación de tecnología avanzada a las Fuerzas Armadas. Del presupuesto anual de 400 millones de libras, más de un tercio se destinará al desarrollo y despliegue de drones y sistemas antidrones. El objetivo declarado es proteger el territorio británico y reforzar el apoyo a los aliados en un contexto de creciente actividad rusa y de comportamientos estatales considerados cada vez más agresivos.

Desde el Ministerio de Defensa subrayan que esta estrategia no se limita a la compra de equipamiento. El enfoque busca cambiar la forma en que el país innova en defensa, reduciendo la dependencia de los grandes contratistas tradicionales y ampliando el papel de pequeñas y medianas empresas, micropymes tecnológicas y universidades. Londres pretende así construir un ecosistema más flexible y dinámico, capaz de responder con rapidez a las amenazas exteriores.

Un nuevo tipo de amenaza

El protagonismo de los drones responde a un diagnóstico compartido por responsables políticos, militares y de inteligencia: los conflictos actuales ya no se desarrollan en frentes claramente definidos. La presión se ejerce de manera continua y en múltiples ámbitos, desde el aire y el ciberespacio hasta la información y las infraestructuras críticas. En ese contexto, los drones se han convertido en herramientas especialmente eficaces por su bajo coste, su facilidad de despliegue y su capacidad para operar de forma discreta.

Las advertencias de los servicios de inteligencia británicos han sido especialmente claras en las últimas semanas. Sus responsables insisten en que Rusia combina medios militares convencionales con sabotaje, ciberataques y campañas de desinformación, difuminando la frontera entre guerra y paz. Esta realidad obliga, según coinciden, a que la defensa incorpore la tecnología como un elemento central y cotidiano, no como un complemento.

La cúpula militar comparte esa preocupación. Altos mandos han alertado de que el nivel de riesgo al que se enfrenta el Reino Unido es el más elevado en décadas y que la respuesta no puede limitarse al ámbito estrictamente militar. Reclaman un enfoque nacional que implique a la industria, al sistema educativo y a la sociedad en su conjunto, asumiendo que la seguridad es un esfuerzo permanente y colectivo.

Formación, industria y resiliencia

En esa línea, el Gobierno ha anunciado la creación de nuevos Colegios de Excelencia Técnica de Defensa, una iniciativa dotada con 50 millones de libras. Estos centros, vinculados a instituciones de educación superior en Inglaterra, ofrecerán formación especializada en áreas clave como la guerra cibernética, las operaciones espaciales, la ingeniería naval o el servicio en submarinos. El objetivo es contar, a partir de 2026, con una base sólida de profesionales cualificados que sostenga el aumento de capacidades militares.

La medida responde al temor de que el país no solo deba reforzar su arsenal, sino también reconstruir la base industrial y de talento que lo hace viable. Mandos de la Marina han advertido recientemente del aumento de la actividad rusa en aguas cercanas al Reino Unido y del riesgo de perder ventaja estratégica si no se acelera la inversión en medios, personal y formación especializada.

El refuerzo de los drones coincide además con una profunda reorganización del sistema de inteligencia militar. El Ejecutivo ha creado una estructura unificada que integra por primera vez a las unidades de inteligencia de la Marina, el Ejército, la Fuerza Aérea y el Comando Espacial, junto a una nueva unidad de contrainteligencia. Según Defensa, esta reforma permitirá recopilar, analizar y compartir información con mayor rapidez en todos los dominios, desde el terrestre hasta el cibernético.

Las cifras que maneja el Gobierno refuerzan el mensaje de urgencia. La actividad hostil contra la defensa británica ha aumentado más de un 50% en el último año, incluyendo ataques cibernéticos, amenazas a cables submarinos, campañas de desinformación y tentativas de sabotaje de infraestructuras críticas. Frente a este panorama, el Ejecutivo defiende que está acometiendo el mayor aumento sostenido del gasto en defensa desde el final de la Guerra Fría, con el compromiso de elevarlo al 2,5% del PIB en 2027 y aspirar al 3% en la siguiente legislatura.

Aunque en el Parlamento persisten las dudas sobre si el ritmo es suficiente, el mensaje oficial es inequívoco: la defensa ya no se concibe como una respuesta puntual a crisis aisladas. El Reino Unido se prepara para una presión constante, en la que la tecnología, la resiliencia interna y la capacidad de adaptación diaria serán tan decisivas como los ejércitos tradicionales.