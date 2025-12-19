Isaac, estudiante español de Erasmus en Suecia, sobre lo que hacen los suecos durante los exámenes: "Me parece un show"

Suecia es una de las referencias a nivel europeo y mundial en el campo de la educación. Algunos datos dan idea de su potencia: cerca del 54 % de los adultos de entre 25 y 34 años tienen un título de educación terciaria, por encima del promedio de la UE, según el Education and Training Monitor, un informe anual de la Comisión Europea.

Según ese mismo estudio, Suecia tiene menores tasas de estudiantes con bajo rendimiento en lectura, matemáticas y ciencia que el promedio de la UE.

Sin embargo, en ese país hay costumbres educativas que llaman mucho la atención en países como España. Testigo de ello Isaac Bonet, un español que está de Erasmus allí y que ha compartido su sorpresa por lo que los suecos hacen durante los exámenes en la universidad.

"Necesito contar lo que he visto porque me parece un show cómo hacen los exámenes aquí en Suecia. He hecho mi primer examen de Erasmus aquí en Suecia. Lo mejor ha sido cuando he entrado y veo una clase literalmente como un campo de fútbol sala. Tú llegas ahí y ves los pupitres individuales separados uno de otro, es imposible copiar", empieza diciendo.

Al examen con tu tupper

Pero hay más y aún más llamativo: "Lo más bueno, que no he visto en mi vida: aquí te dejan traer comida en medio del examen. Dos sitios a la derecha había un pavo con un pepino así, un mini pepino, su manzanita, su tupper con su merienda, porque aquí deben merendar a las 15.00".

"Luego ves a otro con su Monster, otro que se abre la Coca-Cola. Esto me parece brutal. No sé si en el resto de Europa también puedes hacerte tu merendola ahí, en medio del examen, pero me parece top, la verdad. En España estamos muy atrás, se ve, porque yo en mi vida había visto nada, máximo agua", explica.

El snus, hasta en los exámenes

Otra cosa que le ha llamado la atención es lo popular que es allí el snus, un producto de tabaco sin humo, tradicional que se consume colocándolo bajo el labio superior, donde libera nicotina sin necesidad de fumar. En Suecia se usa desde hace siglos y su consumo forma parte de la cultura cotidiana, especialmente entre adultos, y su consumo ha pasado de generación en generación. Eso hace que Suecia tenga una de las tasas más bajas de fumadores en Europa, aunque es un producto que también tiene riesgos para la salud.

"Ves a gente con la cajetilla del snus en medio del examen que se mete. No estás fumando, pero tienes como el efecto de la nicotina", explica el estudiante español, que señala que el examen en sí le fue muy bien: "Escribir a full, dos horitas y media".