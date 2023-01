Bob Pop revela que también fue acosado en la fiesta posterior a los Premios Feroz

Europa Press via Getty Images

La fiesta posterior a los Premios Feroz terminó de manera abrupta después de las denuncias de una mujer y un hombre que acusaron a Javier Pérez Santana de acoso sexual. El productor de 55 años fue puesto en libertad con cargos tras su detención este domingo como presunto autor de las agresiones sexuales que tuvieron lugar en la fiesta celebrada en el Espacio Ebro de Zaragoza. Junto a él, se investiga a un segundo hombre por su posible participación.

Este lunes, el actor y colaborador televisivo Bob Pop ha revelado en Hoy por Hoy (Cadena SER) que él también fue acosado por Pérez Santana. "Yo estaba hablando con gente y él vino como tres veces a intentar comerme la boca sin mi permiso mientras yo le esquivaba como podía", ha confesado el actor, que reconoce que pensaba que esos comportamientos no se podían denunciar y que le había tocado la "cuota de borracho baboso" de todas las fiestas.

Fue cuando se enteró por la prensa de las denuncias cuando se dio cuenta de la situación y de que no se deberían normalizar este tipo de comportamientos. "Pienso, ostras, qué mal educados estamos (mi generación, mi cultura...) pensando que tienes que asumir que eso es lo normal. Y lo que me parece un avance enorme es que no tengamos que asumir que eso es lo normal", ha reflexionado en el programa de la Cadena SER.

Además, Bob Pop ha hablado sobre su situación personal, ya que se mueve en silla de ruedas por la esclerosis múltiple que padece. "En mi caso la cosa tenía más coña porque soy un tío en una silla de ruedas a quien estás acosando que no se puede mover", explica el actor.

"Yo pensé, en algún momento enciendo la silla y me voy de aquí, pero había un montón de gente a la que habría atropellado así que igual la noticia habría sido yo atropellando a gente en los Feroz, que tampoco quería yo eso", ha añadido.

La AICE repudia y condena los "lamentables hechos"



La Asociación de Informadores Cinematográficos de España (AICE), encargada de organizar los Premios Feroz, emitió este domingo un comunicado en el que ha remarcado que "repudia y condena rotundamente las agresiones sexuales que se han denunciado en la fiesta posterior a la gala de los Premios Feroz 2023".

"El equipo de seguridad del evento intervino nada más saber del hecho, aislando a los agresores y asistiendo a las víctimas", han apuntado en el documento, en el que han señalado que se solicitó presencia policial "de forma inmediata", que se han hecho cargo de las denuncias e investigación.

Asimismo, han ofrecido todo su apoyo a la víctimas y han afirmado que desde la AICE siempre se trabaja para que los Feroz y todos sus eventos "sean un lugar seguro, por lo que está colaborando con la policía para esclarecer lo ocurrido". María Guerra, presidenta de la AICE, ha confirmado a EFE que ambos agresores quedarán "vetados de por vida" a los eventos que organice la asociación.