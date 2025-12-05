'The Jerusalem Post' describe la salida de España de Eurovisión de una forma pocas veces vista: "Ya hemos oído esta melodía antes"

La salida de España de Eurovisión ha generado muchos aplausos y alguna que otra crítica fuera de las fronteras patrias. El medio The Jerusalem Post ha dedicado un contundente artículo a la salida de España, Irlanda, Países Bajos y Eslovaquia del festival por la presencia de Israel y ha deslizado que esto le recuerda a épocas pasadas, en referencia al nazismo.

Dice el citado medio que "cuando cuatro emisoras europeas anuncian que no pueden compartir un escenario pop con el único estado judío del planeta, probablemente piensen que están haciendo algo valiente".

Tras hacer un recopilatorio de lo que dice cada corporación de la presencia de Israel en el festival —de RTVE resaltan que dijeron que es "inadmisible" que estuviesen— dejan una frase que a buen seguro traerá cola.

"Pero para cualquiera que tenga un recuerdo, aunque sea básico, de la Europa del Siglo XX, este espectáculo, de instituciones culturales europeas alejándose del escenario cuando aparecen judíos, resulta deprimentemente familiar", señalan. "Ya hemos oído esta melodía antes", apostillan.

Hablan de Pedro Sánchez

En el mismo artículo hablan del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, del que dicen que "ofreció la justificación más reveladora al argumentar que si Rusia fue expulsada de las competiciones mundiales tras invadir Ucrania, 'lo mismo debería ocurrir con Israel'" y añaden que aunque a primera vista parezca "igualdad ante las reglas", en la práctica, "anula la historia".

"Rusia lanzó una guerra de conquista sin provocación contra un vecino soberano cuya existencia cuestiona abiertamente. Israel libra una guerra que comenzó con la masacre del 7 de octubre, cuando Hamás asesinó a 1.200 personas, violó mujeres, quemó vivas a familias y secuestró a 251 rehenes en Gaza", dice el medio The Jerusalem Post.

Además, niegan que las cifras de muertos en Gaza sean reales: "El número de muertos en Gaza es espantoso, pero las estadísticas citadas repetidamente por los medios de comunicación provienen de un Ministerio de Salud dirigido por Hamás que no distingue entre civiles y combatientes".

"No es demasiado tarde"

"Una vez más, la seguridad, la soberanía y la vida judías se reducen a una ofensa estética. La vieja lógica, en un nuevo lenguaje. Es importante ser precisos. La Europa de 2025 no es la Alemania nazi de 1933. No hay leyes raciales, ni decretos estatales que expulsen a los judíos de las orquestas, ni tropas de asalto que interrumpan conciertos", prosigue el texto.

Critica el texto que las emisoras públicas ahora no necesitan "una Cámara de Música del Reich" para no permitir a los judíos participar en competiciones o para promover boicots a artistas: "Pueden imponer el mismo instinto mediante decisiones de programación, eslóganes y boicots, mientras se congratulan de estar en el lado correcto de la historia".

Por último piden a las emisoras públicas de estos países que den marcha atrás: "Europa no necesita volver a eso. Aún no es demasiado tarde para que las emisoras de Madrid, Dublín, Liubliana y Hilversum se den cuenta de que boicotear la participación judía en un concurso de canto no es valentía moral. Es amnesia moral".