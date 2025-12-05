Óscar Puente propone que se pueda viajar de pie en el tren: "Es habitual en Europa"

Viajar de pie es habitual en muchos trenes europeos, especialmente en servicios regionales y de cercanías, aunque la práctica y las normas varían significativamente según el país y el tipo de tren. Centroeuropa es donde más repite esta práctica. Por ejemplo, en Bélgica, Alemania, Austria o los Países Bajos, los billetes no suelen incluir una reserva de asiento obligatoria en trayectos cortos o medios, sino que se ocupan por orden de llegada. En Suiza, por ejemplo, la reserva es obligatoria sólo para los trenes panorámicos, más turísticos.

Si todos están ocupados, mala suerte: debes viajar de pie en las zonas designadas, habitualmente vestíbulos o zonas ensanchadas en los vagones, parecidas a los espacios donde van las bicicletas o las sillas de rueda, o también en los pasillos. Hay caras de fastidio si pesa el cansancio, claro, pero se encaja con naturalidad porque es el pan de cada día.

En cambio, en países como Francia, Italia y España, que es lo que más cerca nos toca, se requiere una reserva de asiento obligatoria, no se venden billetes sin asiento asignado o garantizado. Si no hay asientos disponibles, no puedes subir al tren hasta el próximo servicio con plazas libres. Ahora, quizá esto cambie, con el anuncio hecho anoche en la Cadena SER por el ministro de Transportes, Óscar Puente. Entrevistado en Hora Veintipico, lanzó una reflexión completamente en serio: la de viajar de pie en el tren.

"Esto es habitual en Europa y aquí hay una cosa que no se hace que es vender tren sin asiento", justifica. La idea no está únicamente sobre su mesa, sino que también se valora en la operadora pública Renfe, quien mueve los trenes en este país: "El presidente de Renfe es muy partidario de empezar a trabajar en alguna línea con esa opción, en tránsitos que no sean muy largos", añadió el ministro.

A su entender, la iniciativa puede tener dos bondades: una es empujar la ocupación en los trenes y otra, evitar que queden asientos vacíos. Porque hay gente que compra su billete pero luego no aparece -se ha visto con frecuencia aprovechando de las recientes ayudas gubernamentales a los transportes, por ejemplo, o con la aparición de los abonos de Media Distancia-, dejando un lugar sin cubrir.

El ministro vallisoletano explicó en la entrevista que, desde 2022, que fue cuando se lanzaron aquellos bonos de Renfe, "la operadora estatal registró un uso irregular de los abonos del 20%, es decir, gente que dejaba hecha la reserva y luego no se presentaba para viajar sin haberla cancelado, lo que dejaba a otros usuarios sin plazas", indica la SER. Renfe aplicó medidas correctivas como incautar la fianza de 20 euros y anular el abono a aquellos que cometieran esta infracción al menos tres veces. Dichas medidas consiguieron reducir el uso irregular de los abonos al 2,5% en 2023.

En la distendida conversación, Puente también aborda otra pregunta importante. "¿Son necesarios los controles de seguridad actuales para subir a la alta velocidad en España?". Héctor de Miguel le recuerda que en otros puntos de Europa no se llevan a cabo. El ministro responde claramente: "Desde mi punto de vista, no". Recuerda que no depende de su cartera, sino del Ministerio de Interior, con el que habla de ello desde hace tiempo. "Para nosotros es un coste importante, le supone a Adif en torno a 15 millones de euros al año", desvela.

"Y todos tenemos la sensación cuando llegamos de que estamos haciendo un paripé", incide el conductor del programa. "Totalmente", reafirma Puente. "Desde la óptica de la seguridad, nosotros hemos tenido un gran atentado ferroviario que no fue en el AVE. Fue en Cercanías (...). Claro, hay que tomar una decisión que es delicada, porque tomas esa decisión y alguien se le ocurre tal y, claro, se te cae el mundo encima. Pero la realidad es que estos controles sólo existen en España, es decir, que en el resto de Europa tú te subes a un tren de alta velocidad sin pasar ningún tipo de control de equipaje. Entonces, bueno, yo creo que alguien, en algún momento, lo tiene que cambiar", expone. "Por costes, por operativa, por comodidad", remacha.