El baratísimo artículo de las ferreterías que reducirá drásticamente los gastos de calefacción este invierno

Te contamos cómo evitar que el aire se cuele por los recogedores de las persianas.

Con la llegada del frío, muchos hogares se preparan para afrontar un aumento en la factura energética. Sin embargo, un sencillo artículo de ferretería, que cuesta menos de cinco euros, puede marcar la diferencia y ayudarte a ahorrar hasta 110 euros anuales en calefacción.

Las rendijas en las ventanas son una de las principales causas de pérdida de calor en las viviendas. El aire caliente del interior se escapa, mientras el frío entra, obligando al sistema de calefacción a trabajar más y consumir más energía. Detectar estas fugas es más fácil de lo que parece: basta con realizar la llamada prueba del papel. Si colocas una hoja entre el marco y la hoja de la ventana y puedes retirarla sin resistencia, el sellado no es adecuado. También puedes usar una vela: si la llama tiembla cerca de la ventana cerrada, hay filtraciones.

La alternativa económica y eficaz son las cintas de sellado autoadhesivas, disponibles en cualquier tienda de bricolaje. Su precio ronda los cinco euros por metro y su instalación es tan simple como limpiar bien las juntas y pegarlas cuidadosamente alrededor del marco. Este pequeño gesto mejora de inmediato el aislamiento térmico y reduce el consumo energético.

Especialmente en viviendas con ventanas antiguas o mal ajustadas, estas cintas son una inversión que se amortiza rápidamente. De hecho, según datos de varios portales especializados, sellar correctamente ventanas y puertas puede reducir el gasto de calefacción entre un 20 % y un 25 %.

El ahorro depende del tamaño de las fugas y del número de ventanas afectadas, pero puede alcanzar hasta los 110 euros al año, una cifra nada despreciable para un gasto inicial tan bajo. Además, sellar correctamente las ventanas contribuye al confort del hogar y evita la sensación de corriente. Eso sí, es importante ventilar de forma regular para prevenir la acumulación de humedad y la aparición de moho.