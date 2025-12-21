Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Un joven agricultor de Villarobledo se monta su negocio del siglo gracias a sufrir con los pistachos: "Imprescindible en cualquier casa"
Sociedad

Un joven agricultor de Villarobledo se monta su negocio del siglo gracias a sufrir con los pistachos: "Imprescindible en cualquier casa"

Está teniendo una gran repercusión.

Planta de pistacho en Castilla - La Mancha.Europa Press via Getty Images

Sin lugar a dudas, el pistacho es uno de los alimentos que se ha puesto de moda en España a lo largo de los últimos años. Según un estudio publicado por el grupo empresarial agroalimentario y biotecnológico español, Agropitmum, a actualmente se registra un poco más 83.000 hectáreas planteadas de pistacho a lo largo y ancho del territorio español.

Este mismo informe expone que Castilla – La Mancha es la comunidad autónoma líder en la producción de este alimento, ostentando el 80% de la producción nacional, seguido por Andalucía y Extremadura. De hecho, la industria ha crecido un 300% en los últimos diez años, según el reporte.

El negocio familiar y el producto estrella

En el municipio de Villarrobledo un agricultor se destaca por la elaboración y comercialización de unos abridores de pistacho. Nacho Navarro, un joven agricultor quien junto a su familia fundó, Maná Pistachos, un negocio familiar dedicado a la cultivación y venta de pistachos. La empresa se caracteriza por la agricultura sostenible, siempre velando por “un pistacho ecológico”, como bien se manifiesta en su página web.

A muchos nos ha pasado que nos hacemos daño en las uñas al intentar abrir los típicos pistachos que uno compra en el supermercado. Nacho ofrece la solución a este problema, gracias al abridor de pistachos que ha elaborado.

El utensilio solamente cuesta tres euros y todo parece indicar que a las personas le ha fascinado, ya que destacan su practicidad y buena calidad. "Imprescindible en cualquier casa", comentan algunos internautas. Otros añaden: "Antes no querían comer pistachos por no estropearse las uñas, ahora no paran de utilizarlo". A esto apunta un usuario: "Recomendado 100 %".

