Pedro Venteo, cocinero: "Ganarás 1.200 euros o 1.500 euros, pero vas a tener mucha más responsabilidad"

Los cocineros son una pieza esencial del engranaje gastronómico. Son profesionales que, entre fogones y largas jornadas, transforman productos en experiencias y hacen posible que miles de personas disfruten cada día de una comida bien elaborada. Su trabajo, exigente y muchas veces invisible, combina técnica, creatividad y sacrificio para responder a las expectativas de clientes, por lo que su sueldo debe estar a la altura.

En este contexto, el cocinero Pedro Venteo, conocido en redes como @elmonochef y con más de una década de experiencia profesional, ha encendido el debate sobre los salarios en hostelería tras publicar un vídeo en el que desgrana, paso a paso, lo que cobran los distintos puestos de una cocina profesional en España, aportando una visión realista sobre la jerarquía interna de los restaurantes y las duras condiciones que acompañan a la evolución dentro de los fogones.

En el clip, Venteo comienza diciendo que, por norma general, las prácticas de cocinero suelen ser sin remuneración. “Por aquí hemos pasado todos y hemos echado más de 10 o 12 horas y no hemos visto ni un solo céntimo”, lamenta, una situación que, según explica, se repite en muchos establecimientos y que obliga a los jóvenes a asumir largas jornadas y un alto nivel de exigencia como primer paso para abrirse camino en la profesión.

La escala salarial culinaria

Una vez se supera esa prueba, el chef indica que se pasa a ser ayudante de cocina. “Seguirás haciendo entre 10 o 12 horas al día, pero ahora sí que te pueden dar entre 600 o 1.000 euros al mes”, explica. Si sigues subiendo la escalera salarial habitual en los restaurantes, el siguiente paso es ser cocinero, una etapa en la que el profesional ya asume tareas más complejas, mayor autonomía en los fogones y una responsabilidad directa sobre la calidad del servicio.

“Ganarás 1.200 o 1.500 euros pero créeme, vas a tener mucha más responsabilidad”, cuenta el chef sobre ser cocinero, cuya jornada laboral es relativamente similar al puesto que le precede, de unas 10 o 12 horas al día. Ahora bien, el jefe de partida puede acercarse a los 1.700 euros, pero con la responsabilidad de tener que dirigir una sección entera y trabajar entre 11 y 12 horas diarias.

Finalmente, los segundos jefes de cocina o el propio jefe de cocina alcanzan salarios que, dependiendo del establecimiento, van desde aproximadamente 2.000 hasta 3.000 euros al mes. Eso sí, “la responsabilidad es brutal y vas a hacer jornadas que duren más de 12 horas”, asegura Venteo, quien subraya que estas cifras se basan en lo que recogen los convenios colectivos del sector, si bien advierte que en la práctica existe mucha variabilidad.

Hay empresas que pagan menos de lo estipulado, y las horas extra muchas veces no se abonan. Esa disparidad entre convenio y realidad es un problema recurrente en la hostelería. La intervención de profesionales visibles en redes como Venteo ha servido para traer cifras orientativas a la conversación pública y recordar que, además de las cifras, es importante vigilar el cumplimiento efectivo de convenios, el pago de horas extras y las condiciones laborales en cada cocina.