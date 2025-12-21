Cal, 31 años, tras irse a Australia a trabajar: "Ganaba 400 euros por día, mucho más que en Irlanda"

Un trabajador "FIFO" irlandés ha dicho que está ganando “mucho más” de lo que ganaría en su país después de revelar su impresionante salario de seis cifras por solo nueve meses de trabajo. Cal McIlwaine, de 31 años, dijo que se había mudado a Australia con una visa de vacaciones y para buscar empleo, y que trabajaba en la industria minera como militar, según ha contado Sky News.

El tipo de trabajo que le ha permitido ganar tanto dinero se, conocido como FIFO (fly In fly out), es un empleo que requiere que se viaje en avión desde el hogar a lugares de trabajo remotos (como minas o proyectos de construcción) para trabajar en turnos largos, viviendo en campamentos temporales, y luego regresar a casa para un período de descanso, volando de vuelta en ciclos programados. Este modelo es un muy popular en Australia para sectores exigentes, pero bien remunerados.

Este hombre recientemente compartió con sus cerca de 24.000 seguidores de Instagram que en este trabajo le pagaban 51 euros por hora y trabajaba jornadas de 12 horas. El trabajador FIFO dijo que eso significaba que ganaba 614 euros por día, o 4.300 euros por semana antes de impuestos, y se llevaba a casa 3.600 euros, después de impuestos.

Según ha contado, al final estaba trabajando dos semanas sí y una no, lo que significa que ganaba 7.300 euros, después de impuestos “por cada turno”. “Eso es muchísimo más dinero del que ganaba en Irlanda”, dice el hombre .

La publicación despertó el interés de otros usuarios de Instagram, que dejaron comentarios con muchas preguntas sobre cómo ingresar a esa industria. “Vivo en Nueva Zelanda y he estado pensando en saltar la zanja y meterme en las minas”, comentó una persona. "Bien hecho, los mineros, se merecen más. ¡Esos horarios son una locura!", dijo otra.

Mcllwaine reveló que había ganado 120.200 euros en nueve meses después de mudarse al sur, según Yahoo Finance. “Era una cantidad de dinero increíble para mí. Nunca había ganado eso en mi país. No era broma, probablemente más del doble de lo que ganaba en mi país”, dijo.

En declaraciones al podcast Mining Mum, el Sr. Mcllwaine explicó cómo tuvo trabajos en su país de origen que no tenían "nada que ver" con el trabajo FIFO antes de conseguir empleo dentro de los 28 días de llegar a Australia. Aseguró que ya desde el principiohabía intentado encontrar un trabajo en el que pudiera ganar “un montón de dinero relativamente rápido”.