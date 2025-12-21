Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Elvira Lindo define el "secreto del éxito" de Donald Trump y lo compara con este alcalde popular
Elvira Lindo define el "secreto del éxito" de Donald Trump y lo compara con este alcalde popular

No es ni la inteligencia, ni la astucia.

Jesús Delgado Barroso
Donald Trump, en el sorteo del Mundial de Fútbol, en Washington
  Donald Trump, retratado durante un evento reciente.FIFA via Getty Images

Elvira Lindo cree que el secreto del éxito de Donald Trump es la crueldad. En un artículo de opinión para el diario El País, la escritora y periodista recuerda las palabras del presidente de Estados Unidos tras la muerte del director cinematográfico Rob Reiner, en las que lo responsabiliza de su propia muerte: "La tragedia no despertó algo tan humano como la piedad". 

Para explicar su tesis, Lindo rememora los tiempos en los que Trump era solo un millonario "hortera". "La grosería impúdica aumentaba al tiempo que su popularidad, pero nada como el poder para transformarla en una exhibición de crueldad contagiosa. Ese es el secreto de su éxito, no la inteligencia ni la astucia, de las que carece", explica. Y como enfermedad contagiosa ha llegado a muchos otros lugares.

Como a Badalona. "Crueles son los tiempos en los que un alcalde como Xavier Albiol se jacta de dejar a la intemperie a más de 200 inmigrantes negros, porque así los ve él, negros, y así quiere que el pueblo los defina", critica la escritora. 

"Lo proclama con una desvergüenza inédita, inaugurando un nuevo espacio de crueldad, al que se apuntan otros, los que, ya vencido el tabú, tiran la segunda piedra, como el señor Feijóo, que se apresuró a proclamar que cuando llegue a la Moncloa actuará contra la ocupación en menos de 48 horas", incide. "Si nos parecía que la crueldad de Albiol había sido un arrebato personalista, ahí está su partido para jalearle", agrega.

Por último, Lindo muestra preocupación por el futuro de la democracia. "¿No es una forma de alentar la destrucción de la democracia ese empeño en afirmar que el proceso electoral está amañado?", cuestiona. Para ella, "no hay razones para ser optimistas", pero "sí las hay para creer que es urgente adoptar un compromiso radical para reducir el atropello". 

Jesús Delgado Barroso
