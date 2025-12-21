Una americana regresa a su país tras 6 años en España y no soporta la mentalidad laboral de EE.UU.: "Es una carrera de ratas tóxica y agotadora"

Brittany es una creadora de contenido norteamericana que ha hecho de España su hogar. A través de sus redes sociales, comparte su día a día, además de consejos prácticos y emocionales sobre diversos temas relacionados con la migración hacia España desde los Estados Unidos. Con una comunidad de más de 6.000 suscriptores en YouTube, su canal se ha convertido en un puente para entender las diferencias transatlánticas.

En uno de sus más recientes videos, la influencer se refiere a los choques culturales que ha percibido durante su visita a su ciudad natal en Nueva Jersey, cuestionando si podría volver a encajar en el sistema americano. La mujer desglosa aspectos críticos como las dinámicas de socialización, la obsesión por la productividad y la limpieza en las calles, entre otros temas.

La tiranía del automóvil y el aislamiento

En Estados Unidos las distancias suelen ser significativamente largas, por lo que la adquisición de un coche se vuelve algo importante para el diario vivir. Esto contrasta radicalmente con España, donde las ciudades están más diseñadas para caminar.

“No hay nada a poca distancia, se necesita un coche para ir a cualquier sitio. Eso es absolutamente extraño, es una trampa para que la gente consuma más y compre un coche. Creo que es casi incomparable con vivir en España, porque en España, especialmente en una gran ciudad, no se necesita coche en absoluto. Y tener un coche allí se considera casi un lujo”, afirma Brittany.

En este mismo sentido, la youtuber habla sobre la facilidad que es encontrar tiendas y supermercados en España a cortas distancias desde donde uno esté ubicado, situación que no se da en Estados Unidos.

“En España, tenía literalmente cinco supermercados delante de mi casa, cuando vivía en Madrid, estaba a una o dos manzanas. Luego, cuando vivía en Tenerife, ni siquiera estaba a una manzana de distancia, estaba literalmente a unos 10 pasos de mi casa. Era muy cómodo y un excelente ejemplo de planificación urbana. Me encanta la planificación urbana en España y en muchos países europeos, y creo que Estados Unidos definitivamente debería aprender de ello”, complementa la mujer.

La diferencia del coste y estilo de vida

La estadounidense es contundente y afirma que el coste de vida en su país está por las nubes. “La compra del supermercado, la gasolina, el alquiler, todo en Estados Unidos está muy caro”, expresa ella. A su vez, hace énfasis en el estilo de vida, un factor sumamente diferencial entre ambas culturas, según Brittany.

“Una cosa que realmente me impactó al volver a Estados Unidos es cuánta gente vive para trabajar en lugar de trabajar para vivir. También siento que hay una competencia muy tóxica en Estados Unidos. Es como si quisiera conseguir un trabajo mejor que el tuyo, y los estadounidenses son muy competitivos y, a veces, parece que compiten entre ellos por la vida. Después de vivir en el extranjero, la competencia estadounidense me parece muy agotadora, y la razón no es solo el trabajo, sino la presión constante por demostrar, comprar y competir”, sostiene la mujer.