Organizan una cena de empresa para 35 personas y a la hora de pagar se forma uno de los mayores debates de 2025

Una persona, echando cuentas con lo que les han cobrado en un restaurante.

Las cenas de empresa, con amigos y familiares suelen ser las grandes protagonistas para muchos durante las fechas navideñas. Las reservas en restaurantes y bares se multiplican durante los meses de noviembre y diciembre.

Una situación que hace que muchos negocios cuelguen el cartel de completo en las grandes ciudades. Pero, pese a que suelen organizarse con un menú más o menos cerrado, sigue habiendo grandes sorpresas.

Eso es lo que le ha pasado al usuario @xebasa, tal y como ha contado en la red social X. En un mensaje que se ha hecho rápidamente viral, ha contado que celebró un almuerzo de empresa con decenas de compañeros.

"Almuerzo de empresa, 35 personas. A la hora de pagar, el restaurante se niega a dividir la cuenta y obliga a una sola persona a adelantar una cantidad enorme", ha explicado, mostrando la sorpresa por parte de todos los comensales.

El protagonista ha reconocido que "quizá sea legal", pero le ha parecido algo que no comprendían, y más para unas fechas así. "¿Pero es justo? ¿Es profesional? La hospitalidad es también facilitar, no poner problemas al final", ha señalado.

Una opinión que ha provocado un gran debate en redes sociales, con puntos de vista de todo tipo. Algunos de ellos, critican que son "situaciones que se pueden resolver en 2 minutos pagando una sola persona" y el trabajador tiene que estar "perdiendo tiempo más de media hora porque quieren pagar por separado".

Otros usuarios han recomendado que usen aplicaciones como Tricount, con la que los usuarios pueden organizar el pago sin tener que pedirle al camarero que lo haga él con el datáfono. "Te presento la app Tricount, ya somos mayorcitos para organizarnos. No tener que ir el camarero cobrando uno a uno con datáfono. Igual que se coordina la cena, se puede coordinar el pago", ha añadido, en una situación que siempre forma grandes debates y con opiniones de todo tipo.