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La enfermedad que destruyó el plátano mundial en los años 50 ha llegado a Ecuador: el plátano de Canarias es el mismo clon exacto y esta vez no existe ningún sustituto
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La enfermedad que destruyó el plátano mundial en los años 50 ha llegado a Ecuador: el plátano de Canarias es el mismo clon exacto y esta vez no existe ningún sustituto

Una amenaza que pone en duda el futuro del plátano tal y como lo conocemos.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
Una imagen de archivo de plátanosGetty Images

El plátano es una de las frutas más queridas y presentes en la vida cotidiana: está en desayunos, meriendas y en la cesta de la compra de millones de personas en todo el mundo. Su precio asequible, su sabor dulce y su comodidad lo han convertido en un alimento casi imprescindible. Sin embargo, lo que muchos desconocen es que, hace apenas unas décadas, una enfermedad arrasó la variedad que dominaba el mercado mundial.

Detrás de aquel colapso estuvo la llamada enfermedad de Panamá, también conocida como marchitez por Fusarium, un hongo del suelo capaz de infectar las raíces de la planta hasta secarla por completo. En la primera mitad del siglo XX, esta plaga acabó con el plátano Gros Michel, entonces el más consumido del planeta, obligando a sustituirlo por la actual variedad Cavendish. El problema es que este hongo nunca desapareció, sino que evolucionó.

Esa amenaza se volvió más resistente y hoy vuelve a aparecer, poniendo en duda el futuro del plátano tal y como lo conocemos. A finales de 2025, Ecuador, el mayor exportador mundial de esta fruta, activó protocolos de emergencia tras la detección del hongo Fusarium oxysporum f. sp. cubense raza tropical 4 (RT4) en una finca de El Oro, según informó Fruit Today, después de que EFE ya hubiera descrito una alerta previa en Santa Rosa.

Cuidado con el plátano de Canarias

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) recuerda que este patógeno no pone en riesgo la salud humana, pero sí puede permanecer décadas en el suelo y, una vez instalado, no puede erradicarse. Esto lo convierte en una amenaza silenciosa y persistente para las plantaciones, capaz de arruinar cosechas enteras y propagarse con enorme facilidad a través del agua, la tierra o incluso el calzado y la maquinaria agrícola.

La gravedad del caso no está solo en el país afectado, sino en el modelo agrícola que sostiene el mercado mundial. Según recoge Vox, el banano que llega a la mayoría de desayunos, batidos y postres pertenece casi siempre al Cavendish, una sola variedad que concentra alrededor del 99% de las exportaciones mundiales. Se trata de un tipo de planta especialmente vulnerable ante la propagación de enfermedades como el Fusarium.

La amenaza toca de cerca también a España, ya que el plátano de Canarias es en realidad una variedad Cavendish. Dicho de forma sencilla, son prácticamente “parientes” muy cercanos a nivel genético. Esa similitud, que ha ayudado a que el plátano sea fácil de producir y vender, también lo hace más vulnerable. Si el hongo llega y se extiende, puede afectar a todas estas plantas casi por igual, porque comparten las mismas debilidades frente a una enfermedad que se propaga con enorme facilidad.

La FAO advierte de que no existe hoy un reemplazo claramente aceptable para productores y consumidores, mientras que los organismos técnicos de Ecuador llevan años preparando planes de contingencia y medidas de desinfección en puertos, fronteras y fincas. Aun así, el futuro del plátano dependerá no solo de contener el avance del hongo, sino de replantear un modelo demasiado dependiente de una sola variedad. 

Sandra Hernández Jiménez
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Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

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