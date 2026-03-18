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Si tienes dudas sobre si debes comerte los plátanos que están así, un tecnólogo de alimentos aclara si hay peligro de verdad en ellos o no
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Si tienes dudas sobre si debes comerte los plátanos que están así, un tecnólogo de alimentos aclara si hay peligro de verdad en ellos o no

Es bastante habitual encontrarse algunos así. 

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
Un plátano con la cáscara rota parcialmente.
Un plátano con la cáscara rota parcialmente.Getty Images

Todos aquellos que suelan comer plátanos se habrán encontrado más de una vez con que la fruta que van a disfrutar tiene una pequeña apertura o rotura en su cáscara que permite ver el interior. ¿Qué se debe hacer en esos casos? ¿Hay que tirar la pieza entera a la basura o no pasa nada por comérsela?

Mario Sánchez Rosagro, Graduado en Ciencia y Tecnología de Alimentos, Máster Nutrición y Salud y profesor en la Universidad Internacional de La Rioja, ha dado la respuesta definitiva para tener muy claro qué hacer en esos casos.

El experto advierte de que, "aunque pueda parecer una tontería, ese plátano, aunque sea un poquito, está expuesto al ambiente, al polvo, a la suciedad que pueda haber en el aire, a la temperatura y al oxígeno.

La clave es comprobar cómo está el interior del plátano

"En definitiva", resume, "a una serie de agentes que deterioran el alimento y que podrían favorecer el crecimiento ahí de mohos, bacterias y demás". 

"Sin embargo, mientras que esa superficie interna del plátano está limpia, a priori no haya crecido moho ni nada raro en él, podríamos pelar el plátano y comerlo retirando, eso sí por precaución, esa pequeña parte", explica.

Sánchez subraya que, en cualquier caso, "si vemos que ha crecido moho no hay salvación y hay que tirar el alimento de forma completa a la basura". 

Los beneficios del plátano según Harvard 

La Universidad de Harvard y el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) han subrayado en diversos estudios algunos de los beneficios del plátano:

  • Aporta energía rápida y saludable. El plátano es rico en hidratos de carbono de fácil digestión, lo que lo convierte en una fuente inmediata de energía.
  • Mejora la salud digestiva. Contiene fibra (pectina y almidón resistente).
  • Beneficia al corazón y la presión arterial porque es muy rico en potasio, un mineral clave para regular la presión arterial, reducir el efecto del sodio y mantener el ritmo cardíaco.
  • Contribuye al buen funcionamiento del sistema nervioso gracias a su contenido en vitamina B6.
Rodrigo Carretero
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Soy subdirector en El HuffPost España. Junto a todo el equipo, trato de que el medio conserve la esencia que le caracteriza desde su fundación: escuchar a la gente, no importa desde donde nos lea, apostando siempre por nuevos formatos y por el contenido que demanda la calle, tratado siempre con la máxima rigurosidad.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en virales, cultura digital y tendencias sociales, con especial atención a cómo ciertos fenómenos aparentemente ligeros abren la puerta a debates más profundos. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer Alfredo Corell: “La charla de un profesor de universidad que puso en pie a todo un auditorio”. En aquella época, Corell era un desconocido para el gran público, pero a partir de ese artículo, que tuvo cientos de miles de lectores, su popularidad fue creciendo hasta convertirse en uno de los científicos más respetados de España, con galardones como el I Premio CSIC-Fundación BBVA de Comunicación Científica.

 

Mi trayectoria

Nací en Valladolid, estudié Periodismo en la Universidad de esa misma ciudad y fui becario en 'El Día de Valladolid'. Luego dejé mi tierra para cursar el Máster de Periodismo de la Universidad Autónoma de Madrid y trabajé un año en 'El País' antes de entrar a formar parte en 2012 del equipo de 'El HuffPost España'. Aquí he sido redactor de hard news, responsable de fin de semana, jefe de la sección de virales y, ahora, subdirector. Entre medias, durante un año fui jefe de redes sociales y multidistribución de contenidos en 'Los40'.

 

Una de mis aficiones es escribir ficción y en abril publicaré mi primera novela, 'Agua Pasada' (Maeva Ediciones). He sido finalista en dos concursos literarios: el I Concurso de Microrrelatos 5’ y el Premio Internacional de Microtextos Garzón Céspedes.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

 

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