Retiran del mercado un protector solar infantil

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) informa de la retirada de un lote del protector solar Fresh Baby sunscreen SPF 50, de la marca Ringana, al comprobarse que su factor de protección solar real es inferior al anunciado en el envase. Al tratarse de un producto dirigido a bebés y niños, se recomienda no utilizarlo y contactar con el punto de venta.

Así, la AEMPS prohíbe su comercialización y pide la retirada del mercado del lote afectado después de que las autoridades austriacas detectaran, en sus ensayos, que el producto no alcanza el nivel de protección solar que declara en su etiquetado.

Este cosmético indica en su etiquetado que tiene una protección alta, cuando su factor de protección solar se correspondería con una protección media. Esto puede aumentar el riesgo de quemaduras si se usa durante exposiciones prolongadas al sol.

El uso de cosméticos con un SPF inferior al indicado en el etiquetado puede suponer un riesgo para la salud, al aumentar la probabilidad de sufrir quemaduras en caso de exposición solar prolongada. La advertencia es especialmente relevante porque se trata de un producto recomendado para bebés a partir de 0 meses y población infantil, un grupo especialmente vulnerable frente a la radiación solar.

"Si tienes en casa un bote de este lote afectado, no la uses, y en su caso, solicita el reembolso del producto en el comercio donde lo hayas adquirido", advierte la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.