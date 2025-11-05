Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
7 series de Netflix para verte de una sentada un fin de semana
Prepara snacks, evita interrupciones y acomódate para disfrutarlas.

Primer plano de una intensa partida de ajedrez con piezas de oro y plata sobre un tablero, que muestra movimientos estratégicos e iluminación dramática.
The Queen’s GambitCuenta la historia de Beth Harmon, una joven prodigio del ajedrez en los años 50-60 en Estados Unidos. A medida que crece en habilidad, también enfrenta luchas internas, adicciones y rivalidades. Es perfecta para un fin de semana porque tiene pocas temporadas, es autoconclusiva y tiene un ritmo ágil.Getty Images
Personas que pasan interactuando con un cartel publicitario en una parada de autobús de la serie de Netflix 'Adolescence', cuya historia está generando debates en la sociedad y el gobierno sobre la masculinidad tóxica y el acceso de los niños a contenido peligroso y misógino en internet y las redes sociales. (Foto de Mike Kemp/In Pictures vía Getty Images)
AdolescenceUna producción británica que aborda el caso de un niño de 13 años acusado de asesinar a una compañera. Cada episodio está grabado en una toma continua, lo que aporta gran tensión. Ideal para quienes buscan algo intenso y reflexivo.via getty images Mike Kemp
Primer plano de la mirada de una mujer afroamericana mirando la pantalla de un ordenador portátil por la noche, trabajando hasta tarde.
Behind Her EyesUna madre soltera se ve envuelta en una peligrosa red de secretos y juegos psicológicos cuando inicia un romance con su jefe y al mismo tiempo entabla amistad con su esposa.Getty Images
Una mujer sostiene una llave antigua en la mano y permanece cerca de una ventana con luz natural.
Alias GraceBasada en una novela de Margaret Atwood, esta miniserie histórica de época mezcla crimen, mujer y sociedad victoriana. Ideal para quienes disfrutan del drama, la intriga y los periodos antiguos.Getty Images/iStockphoto
ClarkUna serie sueca sobre el famoso criminal Clark Olofsson, con sólo seis episodios y ritmo rápido. Buena para adentrarte en un crimen real internacional sin que sea interminable.Sjöberg Bildbyrå / Ullstein Bild via Getty
Vespa Piaggio. Blanco y negro -
RipleyAdaptación del clásico “El talento de Mr. Ripley”, con un tono psicológico, elegante y con pocos episodios. Una elección sofisticada.Getty Images
Italia, Toscana, Florencia, horizonte de la ciudad con el Duomo visto a través de los pinos al atardecer
From ScratchUna historia romántica-dramática que se desarrolla entre EE.UU. e Italia, protagonizada por Zoe Saldaña. Muy buena opción si te apetece desconectar con una historia humana, emotiva y visualmente cuidada.Gary Yeowell
Helena Zarco García
Helena Zarco García
