Bruce Springsteen aterriza en Donosti, tira de euskera en su concierto y no duda en arremeter contra Trump

"Gabon Donosti". Así, en euskera, ha deseado una buena noche Bruce Springsteen a su público en Anoeta. Lo ha hecho a su paso por Donosti en la primera de las dos paradas que va a hacer el artista estadounidense en San Sebastián.

Durante el recital, ha conjugado alguno de sus grandes y más antiguos éxitos, como Darkness in the Edge of Town o The River con los más nuevos, como Lonesome Day. El Jefe, además, se ha acordado en repetidas ocasiones del presidente estadounidense, el republicano Donald Trump, como ha hecho más veces en lo que lleva de gira.

Ha repetido el mismo mensaje que lanzó en Manchester, que ya le ha llevado a un cruce de comentarios con el mandatario. Lo ha dicho en inglés, pero en las pantallas que han custodiado el escenario ha aparecido subtitulado al español.

Ha tachado a la administración del republicano de "corrupta, incompetente y traidora". "A todos los que creéis en la democracia, os pido que alcéis las voces y os unáis a nosotros contra el autoritarismo", ha repetido, como en Inglaterra, para introducir Land of Hope and Dreams.

No ha sido el único mensaje que ha tenido para el mandatario a lo largo de la velada. Le ha replicado, tal y como recoge la agencia de noticias EFE, la expulsión de migrantes, amigarse con dictadores, así como poner fin a la financiación de universidades o perseguir la libertad de expresión.

Y, antes de cantar Rainmaker, ha afirmado que, "cuando en un país se dan las condiciones para que aparezca un demagogo, puedes estar seguro de que aparecerá". De nuevo, en una referencia al presidente.