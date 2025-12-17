En Rumania aseguran que los españoles han revolucionado el uso de las bolsitas de té y se insta a imitarnos

Las bolsas de té no solo sirven para su consumo, sino que además también sirven como solución contra la humedad, tal y como recogen de Liber Tatea, donde señalan que estos artículos, "se están convirtiendo en un aliado inesperado en España para combatir la condensación y la suciedad en las ventanas".

Uno de los principales trucos para luchar contra ella es mantener los cristales limpios, pues esto favorece que las superficies eviten la condensación y retengan la humedad o el polvo. Y aquí es donde entran en juego las bolsitas de té, especialmente aquellas de té negro, las cuales contienen taninos y otorgan bastante brillo.

"Una infusión concentrada hecha con bolsitas de té usadas puede usarse como limpiador de ventanas casero", señalan los expertos de Big Heart Tea a la publicación anteriormente citada, donde explican los beneficios de los taninos, los cuales favorecen que el vidrio recupere su brillo sin la necesidad de productos químicos.

Este pequeño truco no solo ayuda además contra la humedad, sino que además se trata de un elemento natural, que ayuda sin la necesidad de recurrir a agentes químicos. Por otra parte, al evitar la humedad, también se evita el moho, lo que sirve a mantener las habitaciones completamente limpias y a absorber los malos olores.

Otros usos caseros que se les pueden dar a estas bolsitas de té son desde remedios de belleza, hasta para cuidar las plantas, a modo de fertilizante, compost o incluso para alejar las plagas, pasando para limpiar espejos, pues ayuda a quitar marcas de agua y a dejar los espejos impolutos.

Además del uso de bolsas de té contra la humedad, otros remedios caseros son usar tazones con sal, arroz o carbón y aplicar bicarbonato de sodio o vinagre blanco. También conviene recordar que algunas acciones como el hecho de tender ropa húmeda dentro de la casa pueden favorecer la aparición de humedad.