He probado el OnePlus 15R y el OnePlus Watch Lite y te confirmo que llegan con más luces que sombras

Resumen: OnePlus ha lanzado este miércoles sus nuevos dispositivos. Su nuevo móvil, el OnePlus 15R, la tablet OnePlus Pad Go 2 y su nuevo reloj, el OnePlus Watch Lite. He probado durante varios días tanto el teléfono como el smartwatch y la verdad es que son muy cómodos en mano. Hay que destacar, al igual que ocurre con el OnePlus 15, la gran autonomía de los dos dispositivos, pero, sobre todo en el caso del teléfono, me siguen faltando algunas cosas. Entre ellas, un mejor brillo en la pantalla -sobre todo para exteriores- y una cámara del nivel de un gama alta.

Ventajas

Tanto en el OnePlus 15R, como en el OnePlus Watch Lite, hay que destacar su gran autonomía. El nuevo móvil de la firma china incorpora una batería de 7.400 mAh, que hasta para un uso muy exigente aguanta el día entero sin problemas. En el caso del smartwatch, su batería supera una semana de uso sin problema.

Su nuevo smartphone destaca, sobre todo, por su potencia. Igual no es el diseño más gaming del sector, pero sí ofrece una experiencia mejorada para aquellos que buscan una estética elegante, con un rendimiento perfecto para jugar.

Comentaba antes y lo comentaré después, el escaso brillo de su panel. Pero si algo tiene, es su tasa de refresco. Su pantalla LTPS AMOLED 1.5K de 165 Hz es muy, pero que muy, fluida.

El OnePlus Watch Lite ofrece una experiencia bastante positiva en cuanto a mediciones y registros deportivos. En concreto, 100 modos de entrenamiento y 12 modos deportivos profesionales. Uno de sus puntos fuertes es el chequeo de salud, que estudia cómo es nuestra salud cardíaca o nos avisa si necesitamos descansar.

Algo que destaca del nuevo smartwatch de OnePlus es que ofrece todos los servicios que pueden caber en un reloj inteligente, con una pantalla de 3.000 nits de brillo, pero con un peso y un grosor ultraligero. Y se puede conectar a dos dispositivos, uno Android y otro iOS a la vez.

Desventajas

Es una pena, pero la gran fluidez que hay en el panel del OnePlus 15R, se queda algo corta por el brillo que incorpora. Para interiores es suficiente, todo sea dicho, pero los 1.800 nits se hacen notar, para mal, en exteriores.

Este punto es algo que ya pude comprobar al probar el OnePlus 15. La fotografía de su nuevo smartphone es buena, pero no es diferencial. Su nuevo camino, alejado de Hasselblad, rinde bien, pero le falta algo más para capturarlo todo como sí está haciendo la competencia.

Para ser un gama alta, creo que el OnePlus 15R debería incorporar mejores sensores. La cámara principal de 50 megapíxeles está bien, pero creo que el gran angular de 8 megapíxeles se le queda bastante flojo para el precio que tiene.

Mi reseña del OnePlus 15R

He probado durante varios días, algo menos de una semana, el nuevo OnePlus 15R. Empiezo hablando del diseño, ya que me parece un dispositivo muy elegante, muy parecido al del OnePlus 15. Igual, siendo la marca que es, pierde un poquito su seña de identidad, pero es la apuesta que están haciendo casi todas las firmas. Ofrecer un alto rendimiento, con una estética mejorada.

Una cosa que me ha sorprendido, que no vi en el OnePlus 15 porque probé el tono Sand storm, es que, en el tono negro, Charcoal Black, es que te vas a llevar un susto que va a durar poco tiempo. Y me explico. Si la parte trasera sufre un leve arañazo, sea con las llaves, una moneda o la misma uña, deja una marca que va a preocupar a más de uno. Pero ojo, porque con solo pasar la mano por encima habrá desaparecido por completo.

No, no es IA. A la izquierda, las marcas en el OnePlus 15R. A la derecha, justo después, tras haber pasado la mano por encima. Sergio Coto / El HuffPost

En esa parte trasera hay dos elementos que pueden ser clave para cualquier usuario. Uno está por dentro, la batería. El salto en la autonomía de este dispositivo es brutal, pasando de los 6.000 mAh del OnePlus 13R a los 7.400 mAh del nuevo. Te puedo confirmar que supera los dos días en un uso normal sin ningún problema y en uno muy exigente también pasa del día de uso. En el caso de que necesitemos cargarlo, acepta carga rápida de 80W SUPERVOOC que pasa del 0 al 100% en unos 35-40 minutos.

Y el otro elemento es el sistema de cámaras y aquí no nos alegramos tanto como nos gustaría. La 'separación' de Hasselblad ha obligado a OnePlus a construir su propio hardware, el algoritmo OnePlus DetailMax Engine para capturar detalles. Es cierto que, en las distancias cortas, se defiende bien, pero a la cámara principal de 50 megapíxeles, sólo le acompaña un sensor ultra gran angular de 8 megapíxeles. Algo que, tras ponerlo a prueba, se me queda bastante corto.

Fotografía capturada con el OnePlus 15R. Sergio Coto / El HuffPost

Si le damos la vuelta al teléfono, nos encontramos con una pantalla que tiene luces y sombras. Aunque igual no es el mejor símil. Incorpora un panel LTPS AMOLED 1.5K de 165 Hz y eso significa máxima fluidez. Para algunos juegos es ideal, porque mejora la experiencia gaming por su rapidez. Pero claro, al igual que el OnePlus 15, su brillo máximo sigue siendo de hasta 1.800 nits, cuando casi todos los modelos de la competencia parten desde los 3.000 nits de brillo. Eso, en interiores, no se nota tanto. Pero si sales a la calle de día, sí. En esta parte frontal también tiene una cámara de 32 megapíxeles con la ayuda del autofocus.

Y no podemos hablar de OnePlus sin hablar de rendimiento. Incorpora el chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, CON UN 36% más de potencia en la CPU y un 11% más en la GPU. Al probarlo con algún accesorio de mando gaming como el Razer Kishi V3 Pro, el OnePlus 15R ha ido bastante bien. Cabe decir que, al final, igual la temperatura en la parte trasera no ha sido la más baja que deseaba y se notaba algo de calor.

Pero toda esta potencia vuelve a reforzar la apuesta por la IA de la marca china. Entre sus botones, también incluyen el botón Plus Key, una especie de mente inteligente en la que podemos guardar notas de audio, capturas de pantalla, ideas y todo con una IA que es capaz de ayudarnos a gestionarlo todo de una forma más eficiente.

El nuevo dispositivo de OnePlus se puede reservar desde este miércoles y saldrá a la venta el próximo 15 de enero. Se vende en dos tonos, Charcoal Black y Mint Breeze, un verde nítido. Su precio parte desde los 729 euros, con la configuración 12+256 GB.

Mi reseña del OnePlus Watch Lite

El OnePlus Watch Lite es el modelo accesible de la firma china, lo mires por donde lo mires. Y no por ello, pierde prestaciones importantes. Tiene todo lo que un dispositivo de estas características debe tener.

Su diseño es muy ligero y elegante, aunque echaría en falta alguna correa más de vestir, gracias a su panel ultrafino. Tiene un grosor de solo 8,9 mm y un peso de 35 gramos. El más delgado de la compañía, de lejos. Incorpora un panel AMOLED de 1,46 pulgadas y con un brillo que alcanza los 3.000 nits. Algo que se agradece.

Tiene muy buena conectividad, a través de su aplicación O'Health, capaz de monitorizar en dos dispositivos a la vez, aunque uno sea Android y otro iOS. Eso se agradece mucho. Es capaz de ofrecer registros de más de 100 tipos de entrenamiento y también incluye 12 modos deportivos profesionales. Algo positivo, aunque no seas profesional.

Pero no sólo registra nuestra actividad deportiva, también otros parámetros de la salud, como la frecuencia cardíaca, capaz de transmitir datos en tiempo real a equipos de gimnasio que sean compatibles; la calidad del sueño; el descanso o el bienestar mental.

Si algo tiene este OnePlus Watch Lite es autonomía. Desde que lo cargué por primera vez la pasada semana no he vuelto a hacerlo y sigue teniendo un 45%. Y la parte positiva es que es capaz de cargar en 10 minutos el uso de un día completo. El nuevo smartwatch de la marca se puede reservar desde ya por 179 euros y saldrá a la venta en Nochebuena, el próximo 24 de diciembre.

El otro dispositivo que OnePlus ha lanzado este miércoles ha sido su tablet OnePlus Pad Go 2. Con una pantalla de 12,1 pulgadas, el chip Mediatek Dimensity 7300, con una batería de 10.050 mAh, herramientas de IA y es capaz de soportar un lápiz óptico, el OnePlus Pad Go 2 Stylo. Saldrá a la venta el 24 de diciembre y su precio parte desde los 349 euros.