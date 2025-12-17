Óscar Puente, contra Eduardo Madina: "Paseas tu rencor por las tertulias radiofónicas"

El ministro de Transportes Óscar Puente ha reaccionado a unas declaraciones de Eduardo Madina en la Cadena SER, donde colabora habitualmente. El que fuera rival de Pedro Sánchez en las primarias del PSOE en 2014 en el Congreso de los Diputados se ha referido a la crisis del Gobierno como "la crisis del PSOE".

"Los casos de corrupción, los dos secretarios de organización en la cárcel, el caso de Leire Díez, lo de la SEPI, lo de Koldo García, las derivaciones y subtramas de acoso sexual o agresiones sexuales del señor Salazar, ese genio de la estética... todo esto no sucede en el Consejo de Ministros", ha opinado Madina en los micrófonos de Hoy por hoy.

En esta línea, el que fuera miembro del partido socialista ha dado por amortizada la legislatura, asegurando que está "más que terminada" desde el encarcelamiento de Santos Cerdán, ex secretario de organización del PSOE. Y para argumentar su opinión sobre la situación que atraviesan los socialistas, ha citado a un reconocido cantautor.

"Hay finales que de un día para otro se acaban y hay finales que, como decía Sabina, no acaban nunca", ha reflexionado Madina, que ha insistido en que el ciclo de Pedro Sánchez en La Moncloa está "terminado".

Sus palabras no han pasado desapercibidas para Óscar Puente, que no ha tardado en responderle a través de su cuenta de X. El ministro de Transportes ha salido en defensa del Gobierno y, al mismo tiempo, ha aprovechado para atacar a su ex compañero de partido.

"El que estás acabado eres tú. Desde hace mucho tiempo. Ahora paseas tu rencor por las tertulias radiofónicas", ha reaccionado en X. Sin embargo, su réplica no ha quedado ahí. "Ay tú, que te creías la esperanza blanca del socialismo español y has acabado de comentarista, pero sin canal propio", ha dicho el que fuera alcalde de Valladolid.

Otras polémicas del ministro de Transportes

Óscar Puente es uno de los políticos más activos en X. La crisis del Gobierno ha provocado que el ministro de Transportes salga en defensa del PSOE con mayor ahínco. convirtiéndose en uno de los azotes más importantes de la oposición. Una de sus últimas polémicas tuvo lugar tras la sentencia que condenó al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz.

"Lo de Jack el Destripador fue él o alguien de su entorno. Siempre se vio así", señaló en X, en referencia a la parte en la que el Tribunal Supremo apuntó que Álvaro García Ortiz, "o una persona de su entorno y con su conocimiento", fue quien filtró el correo del letrado de Alberto González Amador en el que se reconocían dos delitos fiscales.