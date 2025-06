Javier Bardem, sobre la depresión posparto de Penélope Cruz: "No fui capaz de entender la dimensión"

Javier Bardem y Penélope Cruz llevan 18 años y siempre han llevado su relación de la manera más discreta posible. A pesar de que se han dedicado todo tipo de halagos en público al recibir premios, la pareja de intérpretes no acostumbra a hablar de su vida privada y siempre han respetado la intimidad de sus hijos, Luna y Leo.

En una nueva entrevista con The New York Times, Bardem ha abierto una pequeña ventana a la realidad de su matrimonio para visibilizar una realidad que afecta a millones de mujeres: la depresión posparto.

Durante la conversación, el actor destaca que tener hijos fue "un acto de amor" y que a pesar de la belleza del momento, también reconoce que hubo momentos duros, especialmente para la Penélope Cruz.

El actor destaca que "como hombre acompañas a esa persona", pero no atraviesas el mismo proceso que la mujer que da a luz. "El embarazo no fue tan malo. Fue la depresión de después", explica Bardem.

"Ella no era capaz de expresarlo y era muy nuevo para ella. Ahora es mejor pero hace catorce años era como: '¿Puedo compartir esto con mi marido? ¿Está bien sentirse de esta forma cuando debería sentir todo lo contrario?' Desafortunadamente no fui capaz de entender la dimensión de todo. Después, sí. Ella es una mujer increíble, valiente, fuerte y preciosa que fue capaz de compartirlo", expresa Bardem.

Durante la entrevista el actor desvela que él también atravesó una depresión tras una ruptura mientras rodaba No es país para viejos. "Me sentía desconectado del placer de la vida. Nunca llegué a un lugar en el que pensaba cosas oscuras, pero estaba triste. Me costó un tiempo salir de ahí", explica Bardem.

Según el protagonista de Mar adentro, el trabajo y especialmente su compañero Josh Brolin lo ayudaron a mejorar. "Abrió las ventanas, literalmente, porque estaba viviendo en una casa oscura y él abría las cortinas y me llevaba a dar un paseo. Empecé a sentir: 'Hay alegría. Tengo suerte de estar vivo'. Cuando terminé la película era una persona diferente", rememora el intérprete.

