Judeline, Yerai Cortés y el especial homenaje a Camarón de la Isla oprquestado por Cruzcampo

Más de 12.000 personas se dieron cita en la Puerta del Sol de Madrid el pasado martes 1 de julio para ser testigos de lo que llevaba semanas en boca de los amantes y seguidores de Judeline. La marca de cerveza Cruzcampo se había propuesto reunir a dos de los grandes talentos de la música actual para rendir homenaje a uno de los genios del cante hondo, Camarón de la Isla, que este 2025 cumpliría 75 años, y lo ha conseguido.

Así estaba la Puerta del Sol del Madrid durante el homenaje a Camarón impulsado por Cruzcampo. WILMA LORENZO

En un ambiente de emoción, con el calor humano y físico como protagonistas, el espectáculo dio comienzo delante del escenario de la Puerta del Sol -a pocos metros del tablao Torres Bermejas donde Camarón actuó durante más de diez años y se forjó como artista-, con el encuentro de dos comitivas, una de bailaoras y bailaores que representaban la tradición y la otra, más actual, formada por el cuerpo de baile de Judeline.

Los bailaores y los bailarines junto al escenario de la Puerta del Sol antes de la actuación de Judeline y Yerai Cortés. WILMA LORENZO

Minutos después, Yerai Cortés aparecía sobre el escenario, guitarra en mano en un solo, para participar en el homenaje al que ha sido su gran inspiración, dando paso a los primero acordes de Un puente por la bahía, la Cruz del Campo, una reinterpretación de la bulería que el de San Fernando dedicó a Cruzcampo y que fue rescatada por la marca de cerveza sevillana de los archivos inéditos de Camarón.

“Me parece un detalle bonito que Camarón les hiciera ese homenaje y ahora Cruzcampo se lo esté devolviendo. Me ilusiona también que se siga escuchando el nombre de Camarón, también entre los jóvenes. Para mi Camarón es el más moderno del mundo”, señalaba el guitarrista protagonista del exitoso documental de C Tangana multipremiado en la última edición de los Goya.

Yerai Cortés sobre el escenario de la Puerta del Sol preparado para interpretar la canción con la que Cruzcampo ha celebrado el 75º aniversario de Camarón de la Isla. WILMA LORENZO

Al rasgueo de la guitarra de Cortés enseguida se unió la tranquila y conmovedora voz de Judeline, la artista de la que todo el mundo habla y que comparte orígenes con Camarón de la Isla.

"Para este homenaje hemos hecho lo que nos ha salido del corazón, algo que nos transmite casa como cuando escuchamos Camarón. Como esa alegría que es lo primero que pongo en el coche de mi padre cuando me recoge en el Bahía Sur. Y digo ya estoy en casa”, explicaba emocionada la gaditana. Agradecida también se dirigió a la viuda y a las hijas del cantaor que fueron testigos de excepción de ese mágico momento.

Judeline y Yerai interpretando 'Un puente por la bahía, la Cruz del Campo'. WILMA LORENZO

“De la Cruzcampo yo no me quito, de la Cruzcampo yo no me aparto…”, decían esos versos improvisados de la bulería que Judeline y Yerai han hecho suya en un perfecto juego de equilibrio entre el respeto por las raíces y el flamenco más puro con el descaro y la frescura de las nuevas corrientes.

"Camarón caminó para que artistas como yo podamos andar, fusionar y hacer la música que nos gusta sin críticas”, afirmaba la gaditana, que ha trabajado mano a mano con Cortés en la composición de la canción. Por su parte, el alicantino, reconocía: "Lo que más me gustó fue que cuando terminamos la bulería con las palmas, me puse a meter el sonido de los botellines de cerveza usando una cuchara”.

Entre los que se dieron cita en la Puerta del Sol estaban La Chispa, la mujer de Camarón, y una de sus hijas, que emocionadas fueron testigos del homenaje. WILMA LORENZO

“Dedicándonos La Cruz del Campo, Camarón nos enseñó que la mejor manera de reivindicar las raíces era dándoles nuestro propio acento. Experimentando con ellas, manoseándolas, mezclándolas y llevándolas por nuevos caminos. Sólo de esta forma las raíces se mantienen vivas y más frescas que nunca”, apuntaba Emilia Gutiérrez Diez de los Ríos, brand manager de Cruzcampo, sobre esta poderosa iniciativa de la marca.

Un puente por la bahía, la Cruz del Campo está disponible en las principales plataformas de música en streaming desde este 2 de julio, coincidiendo con el 33º aniversario del fallecimiento del cantaor.