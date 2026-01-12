Trump se frota las manos: fiscales federales abren una investigación penal sobre el presidente de la Reserva Federal

El presidente de la Reserva Federal de EEUU, Jerome Powell, durante una conferencia de prensa en la sede de su organismo, en Washington, el 10 de diciembre de 2025.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, debe estar recocijándose en su Casa Blanca después del anuncio hecho esta madrugada por el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. Y no, no tiene que ver con política monetaria (donde ya se ha plegado a los deseos del republicano), sino con los tribunales: Powell afronta una investigación federal relacionada con su testimonio ante el Congreso, el pasado junio, sobre la renovación multimillonaria de la sede del banco central. Un enemigo en apuros.

En un rarísimo vídeo publicado esta madrugada en las redes sociales oficiales del organismo, el jefe de la Fed califica dicha investigación como un "pretexto", resultado de su lucha continua con el Gobierno de derechas por las tasas de interés, consecuencia de "amenazas y presiones constantes", más amplias, por parte de la Administración Trump.

La investigación envía un mensaje potencialmente intimidante a Powell y a quien sea que dirija la oficina tras él. Los ataques del presidente Trump contra su figura han impactado la tradicional independencia política de la entidad, sugiriendo que quien sea elegido para reemplazar a Powell cuando termine su mandato, tan pronto como en mayo, enfrentará presiones continuas. Un aviso a navegantes, que se dice.

El portavoz del Departamento de Justicia, Chad Gilmartin, declinó comentar sobre la investigación, pero dijo en un comunicado a CNN que se quiere “priorizar la investigación de cualquier abuso de los fondos de los contribuyentes”.

La denuncia

El vídeo de Powell es contundente. El mensaje, pensado y firme. Trata de alejar la polémica de su propia figura, para centrarla en el riesgo que puede afrontar la institución por las presiones gubernamentales. Estas son sus principales ideas:

"El viernes, el Departamento de Justicia entregó a la Reserva Federal (Fed) citaciones de un gran jurado, amenazando con una acusación penal relacionada con mi testimonio ante el comité bancario del Senado el pasado junio".

"El testimonio se refería en parte a un proyecto de varios años para renovar los edificios de oficinas históricos" de la Fed, agrega el responsable del banco central, que se desmarca del tono prudente al que acostumbra en sus discursos y denuncia ser víctima de "intimidación" del Gobierno.

Powell opina que tanto su testimonio como la renovación de la sede de la Fed son "pretextos", y la amenaza de cargos penales es consecuencia de que el banco central haya actuado según sus evaluaciones económicas "en lugar de seguir las preferencias del presidente" de EEUU.

"La amenaza de cargos penales es consecuencia de que la Reserva Federal fija las tasas de interés basándose en nuestra mejor evaluación de lo que servirá al público, en lugar de seguir las preferencias del presidente", insiste el comunicado. "Esto trata sobre si la Fed podrá continuar fijando las tasas de interés según la evidencia y las condiciones económicas, o si, en cambio, la política monetaria será dirigida por presión política o intimidación".

El responsable de la Fed denunció que se trata de una "acción sin precedentes que debería ser vista en el contexto más amplio de las amenazas y actual presión de la administración" Trump, y reafirmó su compromiso de cumplir su deber "sin miedo o favores políticos".

De dónde viene la pelea entre los dos

Trump y su círculo MAGA han criticado repetidamente a Powell durante el último año -primero de los cuatro de legislatura ganados por el republicano- por no recortar las tasas de interés según las preferencias del magnate. La Fed, en la segunda mitad del año pasado, bajó las tasas tres veces seguidas, empezando a amoldarse a esas exigencias, aunque los funcionarios han dicho recientemente que es poco probable que vuelvan a bajarlas pronto, que es lo que la Casa Blanca pide y pide.

Las tasas se mantuvieron estables en un rango de 4,25% a 4,50% durante gran parte de 2025, siendo "artificialmente altas" para Trump. Consecuencia, a sus ojos: el freno de la economía estadounidense. El conservador cree que tasas más bajas impulsarían el crecimiento económico y reducirían los costos de endeudamiento para el gobierno federal y los prestatarios. Por su parte, Powell ha defendido en estos meses la independencia de la Fed, indicando que las decisiones sobre tasas se basan en la evaluación de la economía para controlar la inflación, y no en presiones políticas a corto plazo.

La campaña de presión de Trump ha incluido, además, una andanada de insultos personales contra Powell y un esfuerzo continuo por destituir a la gobernadora de la Fed, Lisa Cook, nombrada por el entonces presidente Joe Biden. La Corte Suprema escuchará argumentos orales a finales de este mes sobre si Trump puede destituir a Cook, como ya quiso hacer en agosto pasado. Sólo la justicia logró frenarlo.

La controversia entre los dos señores comenzó a mediados de 2025, después de que Powell testificara ante el Congreso que la renovación de sus oficinas era una colaboración con varias agencias y que los costos habían cambiado con el tiempo.

Aliados de Trump, como el director de la Agencia Federal de Financiamiento de Vivienda, Bill Pulte, y el director de la Oficina de Administración y Presupuesto, Russ Vought, han defendido, en cambio, que el proyecto fue mal gestionado. Reprochan que el coste total haya pasado de los alrededor de 2.500 millones ya conocidos, 700 más que el plan inicial, a 3.100, algo que Powell refutó, recuerda EFE.

La Fed insiste: las mejoras a sus edificios, de décadas de antigüedad, muy emblemáticos, eran necesarias, incluyendo la eliminación de asbesto (sus fibras microscópicas, si se inhalan, pueden causar enfermedades graves y cáncer) y la modernización de los sistemas eléctricos y de ventilación.

La investigación federal conocida esta noche llega mientras Trump se prepara para anunciar a su candidato para reemplazar a Powell, una vez que termine su mandato en mayo. La decisión pondrá fin a un proceso de búsqueda de meses para, posiblemente, el cargo más influyente en la economía global. Hay quinielas, pero nada claro por ahora.