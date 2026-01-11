Jeanette, 75 años, adopta a un perro que llevaba 700 días en un refugio: su alegría corriendo en el jardín contagia

Velcro, también conocido como Beluga, es un perro mestizo de gran tamaño y 10 años que ha conseguido una segunda oportunidad tras pasar más de 700 días en un refugio de animales. Su historia ha emocionado a miles de personas después de que se difundiera un vídeo en redes sociales donde se le ve descubrir, por primera vez, el jardín de su nuevo hogar.

Durante casi dos años, Velcro vivió esperando a que alguien se fijara en él. Su edad avanzada, su gran tamaño y algunos problemas de salud jugaron en su contra. El perro sufre artritis y presenta ciertas dificultades neurológicas, lo que hacía necesario un hogar tranquilo y adaptado a sus necesidades. Sin embargo, a pesar de su carácter cariñoso y calmado, nadie se decidía a adoptarlo.

Desde la organización Austin Pets Alive nunca perdieron la esperanza. Estaban convencidos de que, tarde o temprano, aparecería la persona adecuada. Y así fue. Jeanette, una mujer de 75 años, acababa de perder a sus dos perros mayores y sentía un gran vacío en su vida. Aunque no buscaba una adopción definitiva, se ofreció como familia de acogida temporal.

El encuentro fue inmediato. Nada más llegar a su nuevo hogar, Velcro rejuveneció. En el vídeo que se ha hecho viral se le ve emocionado, explorando el jardín, moviendo la cola y disfrutando del aire libre como si fuera un cachorro. La conexión entre ambos fue tan clara que pronto quedó claro que no era algo temporal: se habían encontrado.

A pesar de su edad, Jeanette disfruta jugando y pasando tiempo al aire libre con Velcro. Las imágenes muestran a ambos felices, compartiendo momentos sencillos pero llenos de cariño. Una escena que ha conmovido a más de un millón de personas en TikTok.