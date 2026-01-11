Adiós a las placas de inducción: en 2026 esta innovación revolucionará todas las cocinas

Revolución en la cocina. Tal y como reza el medio 20 Minutos en su versión francesa, durante décadas, se ha aceptado el compromiso visual impuesto por los electrodomésticos. Pero parece que es el momento del cambio: cocinar sobre la piedra. Muchos se preguntan cómo es posible deshacerse del negro chocante de las vitrocerámicas, y esta es la solución.

Según el medio de comunicación, existen placas de inducción invisibles integradas directamente bajo la encimera. De este modo, la tecnología de inducción se coloca bajo una superficie cerámica compacta o piedra sinterizada, haciendo que el dispositivo sea completamente imperceptible a simple vista.

"Ya no quedan juntas donde se incrusten migas. Simplemente, está la encimera, lisa y continua", reza la publicación. En cuanto a su funcionamiento: "para cocinar, simplemente coloca la sartén en el lugar indicado y activa los controles, que también suelen ser táctiles o integrados en el borde de la encimera. El calor atraviesa el material para calentar directamente el recipiente, es literalmente como si estuvieras cocinando directamente sobre la piedra".

Una solución cada vez más accesible

Esta tecnología innovadora se ha convertido en una solución cada vez más accesible. Además, según la información consultada por el diario francés, a diferencia del vidrio cerámico, que se raya con bastante facilidad, las superficies cerámicas utilizadas para estas inducciones invisibles son increíblemente robustas: son resistentes a arañazos, calor y no temen a los golpes cotidianos. Pero más allá de su fortaleza, sus virtudes son claras.

Utilidad : Con una cocina de inducción tradicional, la zona de preparación es una "zona muerta" cuando no cocinas. Con la inducción invisible, vuelve a convertirse en un espacio de trabajo completo

: Con una cocina de inducción tradicional, la zona de preparación es una "zona muerta" cuando no cocinas. Con la inducción invisible, vuelve a convertirse en un espacio de trabajo completo Limpieza : Basta con un simple paso de la esponja para limpiar la superficie.

: Basta con un simple paso de la esponja para limpiar la superficie. Durabilidad: Los materiales utilizados, como la cerámica de alta densidad, están diseñados para durar décadas.

"Esta evolución tecnológica de 2026 transforma radicalmente nuestras cocinas al permitir que la tecnología pase a un segundo plano frente a la comodidad y la calidad material", concluye la publicación.