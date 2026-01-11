Estas palabras de Felipe VI han levantado una gran polvareda: la réplica de José Manuel Soto, la más sonada

Felipe VI ha dejado este viernes unas palabras que han levantado una gran polvareda sobre lo que ha ocurrido en Venezuela tras el ataque de EEUU, la detención de Nicolás Maduro y la excarcelación de cinco presos españoles por parte de las nuevas autoridades.

Durante su intervención en la clausura de la Conferencia de Embajadores en el Ministerio de Exteriores, al contrario que en la Pascua Militar, sí ha querido dejar varias reflexiones sobre lo sucedido en la última semana.

"A todos debe alegrarnos la liberación de cinco compatriotas y de otros ciudadanos que se hallaban, igualmente, retenidos. Supone un necesario paso en la dirección que anhelamos y que el pueblo venezolano merece, que no puede ser distinto al de recuperar plenamente las libertades", aseguró.

Felipe VI justificó que "la segunda idea, más allá del caso concreto de Venezuela, es nuestro apoyo firme e inequívoco al respeto del Derecho Internacional". "No podemos, ni con la palabra ni con el silencio, asumir su conculcación sistemática", ha recalcado, lamentando que "es eso lo que vemos, con demasiada frecuencia, en nuestros días", defendió.

El rey de España razonó que "es innegable que los estados que más han hecho por levantar esa arquitectura normativa e institucional son las democracias". "En ellas, reside una especial responsabilidad ética a la hora de preservar ese mundo basado en normas frente al otro basado en el ejercicio ilimitado de la fuerza y movido por intereses muchas veces excluyentes o incompatibles", apuntó.

Felipe VI terminó, asegurando que la seguridad global "está en peligro a partir de sus mismos cimientos". "Lo vemos también en la carrera armamentística y las grietas en la arquitectura de no proliferación, en la persistencia del terrorismo y las amenazas híbridas, o en las vacilaciones para enfrentar tantos desafíos globales, donde los juegos de suma cero equivalen a la derrota de todos", añadió.

Enfado generalizado

Las palabras del rey de España han provocado una gran polémica entre algunos rostros conocidos, como el cantante José Manuel Soto, que no ha dudado en decir con sinceridad qué le han parecido algunas de las afirmaciones de Felipe VI.

"Majestad, para decir lo mismo que Sánchez no necesitamos un Rey… Mucha gente espera otra cosa de la Corona que no sea repetir las consignas de Moncloa…", ha criticado en un tuit que suma cientos y cientos de comentarios.

Pese a ello, José Manuel Soto le ha dado varias indicaciones a Felipe VI sobre a quién se le debe dar las gracias por la situación actual de Venezuela.