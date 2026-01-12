Confirmado por la Seguridad Social: pon mucho ojo si en los próximos días recibes esta carta en el buzón de tu casa
Avisa de que está circulando "entre pensionistas".
La Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) ha advertido a través de sus perfiles en las redes sociales de la proliferación, de nuevo, de un intento de estafa en el que los delincuentes se hacen pasar por ese organismo en una carta enviada a los buzones de los ciudadanos.
La Policía Nacional, la Guardia Civil y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones han corroborado la falsedad de esa carta, en la que se utiliza de forma falsa el logotipo de la TGSS y en la que se pide al receptor que remita a una dirección de mail una foto del DNI por las dos caras.
"Desde la Seguridad Social nos ponemos en contacto con usted porque es necesario que nos envíe la siguiente documentación debido a que la ley que entró en vigor el pasado mes y debido al ataque informático en los sistemas de Hacienda y Seguridad social muchos de los datos de los ciudadanos se han perdido", dice el documento.
Pide datos personales como el email y el DNI
La carta señala también que "va a haber un incremento de las prestaciones, jubilaciones (sic)", "de 75€ a 150€", por lo que "es necesario" que el receptor envíe a un email su DNI y un extracto bancario. La misiva aparece firmada como si la hubiera remitido la "Directora General del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)".
"Cuidado. Fraude. Vuelve a circular esta carta entre los pensionistas. No piques. La Seguridad Social nunca va a pedirte estos datos", ha alertado la Seguridad Social junto a una imagen de la carta en cuestión.
La Policía ha descrito la carta como un caso de "phishing", un fraude basado en suplantar la identidad de una institución o empresa para robar datos.
Señales que evidencian que es una estafa
La propia Seguridad Social ha señalado algunos puntos que deben hacer sospechar de que una comunicación que dice ser en su nombre no lo es en realidad:
- Faltas de ortografía: Los errores ortográficos o gramaticales en correos o mensajes son comunes en los fraudes.
- Mezcla de organismos: Los fraudes pueden combinar nombres de varias entidades de la Seguridad Social, lo que no ocurre en comunicaciones oficiales.
- Logos antiguos o incorrectos: Si el logo es diferente al oficial, desconfía.
- Prestaciones inexistentes: Promesas sobre prestaciones que no existen, como reembolsos ficticios o pagos de atrasos de prestaciones existentes pero que no corresponden.
- Solicitud de datos sensibles: La Seguridad Social no pide información bancaria ni personal por teléfono, mail o SMS. En el caso en que te falten datos, te pedirá que los aportes por medios oficiales.
- Webs falsas: Ojo con las páginas webs que parecen reales, pero no lo son, solo imitan a las oficiales. Esta técnica se llama ‘phising’. Si las miras detenidamente, vas a ver que la URL (dirección de internet) no corresponde con la real, e incluso se pueden encontrar faltas de ortografía y gramática. Asegúrate de que la web es la oficial antes de introducir ningún dato personal.
- Mensajes SMS falsos: La Seguridad Social no solicita datos a través de SMS, únicamente envía notificaciones oficiales que remiten a su web.
- Cobros indebidos: La Seguridad Social no cobra por sus servicios. No es necesario que realices ningún pago por conseguir cita previa ni por solicitar una prestación. Hay empresas y gestorías que se dedican a realizar los trámites por ti a cambio de unos honorarios, pero tendrás que contactar tú con ellas si requieres su ayuda.
- URLs y direcciones electrónicas: Siempre comprueba que la dirección web de un sitio oficial es correcta, y que las direcciones electrónicas desde las que estás recibiendo las comunicaciones son reales. Ten en cuenta que la administración no suele enviar e-mails sino notificaciones -aunque hay excepciones- y las comunicaciones se suelen hacer a través del buzón oficial de notificaciones al que se accede normalmente a través de Tu Carpeta Ciudadana, DEHú o el propio buzón de la entidad u organismo.