Confirmado por la Seguridad Social: pon mucho ojo si en los próximos días recibes esta carta en el buzón de tu casa

La Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) ha advertido a través de sus perfiles en las redes sociales de la proliferación, de nuevo, de un intento de estafa en el que los delincuentes se hacen pasar por ese organismo en una carta enviada a los buzones de los ciudadanos.

La Policía Nacional, la Guardia Civil y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones han corroborado la falsedad de esa carta, en la que se utiliza de forma falsa el logotipo de la TGSS y en la que se pide al receptor que remita a una dirección de mail una foto del DNI por las dos caras.

"Desde la Seguridad Social nos ponemos en contacto con usted porque es necesario que nos envíe la siguiente documentación debido a que la ley que entró en vigor el pasado mes y debido al ataque informático en los sistemas de Hacienda y Seguridad social muchos de los datos de los ciudadanos se han perdido", dice el documento.

Pide datos personales como el email y el DNI

La carta señala también que "va a haber un incremento de las prestaciones, jubilaciones (sic)", "de 75€ a 150€", por lo que "es necesario" que el receptor envíe a un email su DNI y un extracto bancario. La misiva aparece firmada como si la hubiera remitido la "Directora General del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)".

"Cuidado. Fraude. Vuelve a circular esta carta entre los pensionistas. No piques. La Seguridad Social nunca va a pedirte estos datos", ha alertado la Seguridad Social junto a una imagen de la carta en cuestión.

La Policía ha descrito la carta como un caso de "phishing", un fraude basado en suplantar la identidad de una institución o empresa para robar datos.

Señales que evidencian que es una estafa

La propia Seguridad Social ha señalado algunos puntos que deben hacer sospechar de que una comunicación que dice ser en su nombre no lo es en realidad: