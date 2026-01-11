Pedro, 50 años, lleva tres años viviendo bajo un árbol: "No me importa tanto dormir al aire libre"
Este hombre recibe ayuda de numerosos vecinos y pronto empezará a vivir en casa de amiga a la que conoció en el parque cuando paseaba a su perro.
Peter lleva tres años viviendo bajo un árbol en Wantijpark, Dordrecht, localidad situada en la Holanda Meridional. Allí conoció a Jacqueline, quien le ofreció quedarse en su hogar. Tener un techo pasar la pasada Navidad era una perspectiva maravillosa para él, pero al final no ha sido posible. Pero él se resigna con naturalidad: "No me importa dormir tanto al aire libre. Pero fue una idea navideña tan bonita", añade, según ha publicado AD.
Algunas veces duerme sólo un par de horas en un banco porque su rincón del parque está ocupado. A menudo, sin manta, ni saco de dormir ni tienda de campaña. "No es ideal. Pero por suerte no hace frío algunos días", dice resignado. Sin embargo, el pasado agosto contó con entusiasmo que se mudaría a la casa de su buena amiga Jacqueline a finales de noviembre para ayudarla con las tareas de la casa. Pero, al final, ese plazo se ha pospuesto a finales de enero por retrasos en la renovación la casa.
Peter conoció a Jacqueline en el parque gracias al perro de la mujer, Senna. Su amor por los perros le facilita conectar con sus dueños. Jacqueline, quien terminó en silla de ruedas eléctrica tras un accidente hace más de siete años, se hizo amiga de Peter. La mujer dice que si puede ayudarle, ¿por qué no lo va a a hacer?. Además, espera que Peter le ayude con tareas como pasear al perro, cocinando o en otros trabajos domésticos.
"Es una pena", dice Peter, "ya me había imaginado que esta Navidad iba a ser muy diferente", es decir, por fin duchándose todos los días, durmiendo en una cama normal, una habitación propia con privacidad y un techo. "De hecho, llevaba contando los días desde el verano", dice. "Me pareció una idea navideña tan bonita que volvería a dormir dentro después de tanto tiempo. Aunque no me importa tanto dormir al aire libre", dice con naturalidad. "Incluso con bajo cero, sigo durmiendo al aire libre. Me las arreglaré, siempre que tenga ropa de abrigo. Hace poco conseguí algo en el banco de ropa; tenían ropa buena allí", afirma.
Peter es originario de Gorcum, también en los Países Bajos y llegó a Dordrecht en 2010. Estaba de luto por la muerte de su madre el año anterior y estaba deprimido. Después de eso, todo fue cuesta abajo. "Tenía una buena relación con mi madre; a ella también le encantaba la Navidad. Siempre celebrábamos una gran cena juntos en familia", recuerda.
Aunque todavía no puede mudarse, ya sabe lo va a hacer en su nueva casa. "Estaré con Jacqueline y su esposo Eric. Me encanta cocinar. A Jacqueline le encanta mi panceta de cerdo con patatas especiadas. Se la preparo. O panceta de cerdo, que también le gusta", explica.
Peter recuerda el año pasado con optimismo. "Han pasado muchas cosas. Recientemente encontré trabajo de nuevo. Pero subestimé la carga de trabajo, que a menudo era de tres de la tarde a dos de la mañana. Y pensé que sería conveniente para poder seguir cuidando a Jacqueline durante el día. Pero eso significaba que dormía muy mal y no salió bien". Pero pronto acudirá a los servicios sociales para encontrar otro trabajo.
Su sueño es tener su propio servicio de paseo de perros. "Al menos 10 personas ya se han inscrito conmigo. E incluso una persona incluso se ha ofrecido a crearme una página web". Le sorprende la cantidad de reacciones que recibe en el parque y la cantidad de gente que lo reconoce y le ayuda, cada uno de una manera, desde dándole muebles a costeándole ayudas médicas.