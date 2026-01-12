Esta publicación de Trump despeja las dudas de si va a quedarse con el Premio Nobel de Machado
El presidente estadounidense recibirá esta semana en el Despacho Oval a la líder opositora venezolana, a cuyo movimiento dejó fuera de una transición tras la intervención militar y secuestro de Maduro, pero cuya estatuilla podría quedarse en su vitrina.
Donald Trump tiene una complicada agenda para esta semana en lo que a Sudamérica se refiere. Este lunes deberá conversar con la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, tras su amenaza de atacar en suelo mexicano a los cárteles de la droga de dicho país -afirmación que evocó los momentos iniciales de la reciente intervención militar en Venezuela-. Pero también tiene otra importante cita con una figura clave de ese último país, la líder opositora María Corina Machado. Y, a juzgar por la última entrada de Trump en Truth Social, no se ha olvidado.
La política venezolana fue la ganadora de la última entrega del Premio Nobel de la Paz, un galardón que el propio Trump no esconde que quiere recibir y para ello está presentando sus particulares 'méritos'. Visiblemente irritado por la elección del comité, la propia María Corina Machado ha tratado de rebajar ese enfado del que se ha hecho eco no solo la prensa estadounidense, sino a escala mundial. Lo ha hecho proponiendo algo que la organización de estos prestigiosos premios le ha tenido que recordar que no está permitido. Ofrecer a Trump que el Nobel sea compartido.
Las últimas declaraciones de Trump al respecto invitan a creer que, o bien el mandatario estadounidense no ha entendido el significado de 'compartido' y ha ignorado la advertencia del comité de los Nobel, o bien no le importan ambas en absoluto. "He oído que ella quiere hacerlo. Sería un gran honor", dijo Trump en una entrevista en Fox News, en referencia a la posibilidad de que la estatuilla se quede en el interior del Despacho Oval. Pues su última publicación en redes sociales permite intuir que es probable que quiera añadirla a su vitrina.
Trump publica su propia entrada de Wikipedia manipulada y con nuevos ¿cargos?
En este sentido, el Trump ha publicado esta madrugada una entrada en Truth Social en la que ha compartido una única imagen. Se corresponde con una manipulación de su propia entrada en Wikipedia, la conocida enciclopedia digital, concretamente en el apartado de datos rápidos donde puede verse los cargos y ocupación de la persona en particular. Al ya conocido de ser el 47º inquilino de la Casa Blanca ha sumado otro tan inexistente como contrario a cualquier precepto básico del derecho internacional.
Trump se ha presentado hoy como "presidente encargado de Venezuela", un título en el que la imagen se expone que ostenta desde enero de este año, coincidiendo con el asalto a Caracas y la captura del ya expresidente venezolano Nicolás Maduro. Precisamente, dirigir un nuevo gobierno venezolano es la mayor aspiración del movimiento político de la opositora María Corina Machado.
¿Qué ha pasado en la relación entre Trump y María Corina Machado?: claves
- La Administración Trump siempre había apoyado a los opositores venezolanos de forma firme.
- El Gobierno de Trump también había respaldado su denuncia de fraude en las últimas elecciones presidenciales en las que no se publicaron las actas de votación.
- Trump mostró su desagrado -y lo hace periódicamente- ante que él no ganase el Premio Nobel de la Paz 2025.
- María Corina Machado dedicó a Trump el galardón desde el primer momento y este la calificó como "persona encantadora".
- Un mes más tarde, la intervención militar en Venezuela y secuestro de Maduro se saldó con un pacto con parte de la cúpula chavista y dejó fuera a la oposición venezolana.
- María Corina Machado quiere abordar el papel de la oposición venezolana en la transición prometida por Washington en la visita de esta semana.