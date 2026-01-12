Esta publicación de Trump despeja las dudas de si va a quedarse con el Premio Nobel de Machado

Donald Trump tiene una complicada agenda para esta semana en lo que a Sudamérica se refiere. Este lunes deberá conversar con la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, tras su amenaza de atacar en suelo mexicano a los cárteles de la droga de dicho país -afirmación que evocó los momentos iniciales de la reciente intervención militar en Venezuela-. Pero también tiene otra importante cita con una figura clave de ese último país, la líder opositora María Corina Machado. Y, a juzgar por la última entrada de Trump en Truth Social, no se ha olvidado.

La política venezolana fue la ganadora de la última entrega del Premio Nobel de la Paz, un galardón que el propio Trump no esconde que quiere recibir y para ello está presentando sus particulares 'méritos'. Visiblemente irritado por la elección del comité, la propia María Corina Machado ha tratado de rebajar ese enfado del que se ha hecho eco no solo la prensa estadounidense, sino a escala mundial. Lo ha hecho proponiendo algo que la organización de estos prestigiosos premios le ha tenido que recordar que no está permitido. Ofrecer a Trump que el Nobel sea compartido.

Las últimas declaraciones de Trump al respecto invitan a creer que, o bien el mandatario estadounidense no ha entendido el significado de 'compartido' y ha ignorado la advertencia del comité de los Nobel, o bien no le importan ambas en absoluto. "He oído que ella quiere hacerlo. Sería un gran honor", dijo Trump en una entrevista en Fox News, en referencia a la posibilidad de que la estatuilla se quede en el interior del Despacho Oval. Pues su última publicación en redes sociales permite intuir que es probable que quiera añadirla a su vitrina.

Trump publica su propia entrada de Wikipedia manipulada y con nuevos ¿cargos?

En este sentido, el Trump ha publicado esta madrugada una entrada en Truth Social en la que ha compartido una única imagen. Se corresponde con una manipulación de su propia entrada en Wikipedia, la conocida enciclopedia digital, concretamente en el apartado de datos rápidos donde puede verse los cargos y ocupación de la persona en particular. Al ya conocido de ser el 47º inquilino de la Casa Blanca ha sumado otro tan inexistente como contrario a cualquier precepto básico del derecho internacional.

Trump se ha presentado hoy como "presidente encargado de Venezuela", un título en el que la imagen se expone que ostenta desde enero de este año, coincidiendo con el asalto a Caracas y la captura del ya expresidente venezolano Nicolás Maduro. Precisamente, dirigir un nuevo gobierno venezolano es la mayor aspiración del movimiento político de la opositora María Corina Machado.

¿Qué ha pasado en la relación entre Trump y María Corina Machado?: claves